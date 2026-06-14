YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルDRAW(ハート)ME、ソニーミュージックにてメジャーデビューが決定。

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

佐久間宣行のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」から誕生したアイドルグループ・DRAW(ハート)ME(読み:ドローミー)が、ソニーミュージックにてメジャーデビューをすることが決定した。レーベルは、YOASOBIやキタニタツヤ、パペットスンスンらを擁するEchoes(読み:エコーズ)に所属する。

DRAW(ハート)ME アーティスト写真

DRAW(ハート)ME初となるCD「素直でごめんね」リリースを記念して本日開催された、東京・ららぽーと立川立飛でのリリースイベント終盤にてサプライズ登場した佐久間宣行によって明らかになったもの。

イベント会場には1500人以上の観客が集まり、DRAW(ハート)MEはトークコーナーを交えながら「素直でごめんね」「画面越しのきみへ」の2曲を歌唱。「画面越しのきみへ」は振付有りの初めてのパフォーマンスとあって、大盛況にイベントを終えようとした中でのサプライズ発表となった。

Photo by 玉越信裕

メジャー1stシングルは今年の秋頃にリリース予定ということも併せて発表されており、更なるDRAW(ハート)MEの躍進に期待したい。

DRAW(ハート)MEは、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6名からなる、『佐久間宣行のNOBROCK TV』発のアイドルグループ。当初は2月3日に行われたパシフィコ横浜 国立大ホールでの「佐久間宣行のNOBROCK TV」のイベント「NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～」のために一夜限り結成されたグループだったが、5,000枚の会場チケットの即完、配信チケットも7万枚を売り上げるなど異例の規模の大成功を収め、その反響を受けた佐久間の意向により活動の継続が決定していた。

チャンネルのヘビー視聴者でもある玉屋2060％が書き下ろした「素直でごめんね」「画面越しのきみへ」が収録されたCD「素直でごめんね」は現在全国のCDショップ、オンラインショップにて発売中。

▼DRAW(ハート)ME「素直でごめんね」▼

素直でごめんね (Music Video) : https://youtu.be/ZylzPSiIylM

素直でごめんね (Streaming / Download) : https://orcd.co/sunaode-gomenne

画面越しのきみへ (Music Video) : https://youtu.be/Le891SzyQyM

画面越しのきみへ (Streaming / Download) : https://orcd.co/gamengoshinokimihe

CD「素直でごめんね」

「素直でごめんね」CDジャケット

NOB-1 / 1,540円(税込)

[CD]

1. 素直でごめんね

2. 画面越しのきみへ

3. 素直でごめんね～Instrumental～

4. 画面越しのきみへ～Instrumental～

▼DRAW(ハート)ME Profile▼

森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6名からなる、『佐久間宣行のNOBROCK TV』発のアイドルグループ。当初は2月3日に行われたパシフィコ横浜 国立大ホールでの「佐久間宣行のNOBROCK TV」のイベント「NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～」のために一夜限り結成されたグループだったが、5,000枚の会場チケットの即完、配信チケットも7万枚を売り上げるなど異例の規模の大成功を収め、その反響を受けた佐久間宣行の意向により活動の継続が決定。6月10日にはグループ初となる全国流通CD「素直でごめんね」が発売され、2026年秋にはソニーミュージックでのメジャーデビューが決定している。