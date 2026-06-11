オージープランツ栽培のオーソリティが、日本で育てるコツを明かす初心者からプロまで必携の１冊！人気の庭木・草花300種収録

株式会社 青春出版社

ロングセラー『はじめてのオージープランツ図鑑』に新品種などを約100種追加。庭の実例なども加わって、さらにグレードアップ。グレヴィレアは圧巻の品数になりました。

メラレウカやコウモリランなどもますます揃ってカラーページが32ページ増。より使える図鑑になった、オージープランツ愛好家必携の1冊です。

オーストラリアの乾燥した大地、過酷な自然、山火事と共存する生態系の中で進化してきた植物たちは、日本の植物にはない独特の魅力と個性を秘めています。一方で、その性質を理解しないまま日本流の感覚で育てると、うまくいかないことも……。（中略）

本書では、植物図鑑としての情報だけでなく、日本で育てる際のポイントや注意点も、できるだけ実践的にまとめました。（中略）

この図鑑が、オージープランツの魅力をより深く知るきっかけとなり、皆様の庭づくりや植物との暮らしを豊かにする一冊となれば幸いです。（はじめにより）

本書の目次

著者プロフィール

遠藤 昭 （えんどう あきら）

ガーデンプロデューサー。

楽器メーカー勤務のサラリーマン時代、30代でオーストラリア・メルボルンに駐在し、現地の豊かなライフスタイルと独特の植物文化に魅了される。帰国後は神奈川県の自宅でガーデニングを趣味として始め、約35年間にわたり120種以上のオージープランツを育成。その経験と情報発信が評判を呼び、定年退職後はプロガーデナーとして活動を開始する。ガーデニングコンテスト受賞歴多数。川崎市緑化センター緑化相談員を8年務め、コンテナガーデン、多肉植物、バラ栽培などの講習会も実施。園芸文化の普及啓蒙活動をライフワークとしている。趣味はバイオリン・ビオラ・ピアノ・尺八・料理・愛犬。監修に『Q&A 庭づくりの“困った!”を解決するアドバイス100』(主婦と生活社)がある。

書籍情報

最新版はじめてのオージープランツ図鑑

著者：遠藤 昭

発売日：2026年6月11日

定価：2,420円（税込）

ISBN：978-4-413-11424-0