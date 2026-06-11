株式会社ブシロード様からTVアニメ「BanG Dream! It′s MyGO!!!!!」のデザインマンホール蓋をご寄贈いただきました！

豊島区(C)BanG Dream! Project寄贈式の様子

左から、

株式会社ブシロード 小野田 昌浩 様

株式会社青二プロダクション所属声優 羊宮 妃那 様

高際 みゆき豊島区長

6月10日(水)、マンガ・アニメの企画・制作・プロデュース業務などを行う株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長 木谷 高明様より、池袋をはじめとする豊島区が舞台のＴＶアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」のキャラクター「高松 燈」がデザインされた、オリジナルデザインマンホール蓋をご寄贈いただきました。

デザインマンホール蓋寄贈の経緯

豊島区は、マンガ・アニメ等の地域資源を区特有のブランドとして磨き上げ、戦略的に発信することで、国内外の来街者でにぎわいあふれるまちづくりを進めています。TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の作品は、登場する5人のキャラクターの名前が区内の地名に由来し、池袋周辺のスポットが舞台となっていることもあり、これまでもデジタルスタンプラリーやIKEBUS等とのコラボ事業を展開してきました。今回の寄贈は、こうした深い繋がりがきっかけとなり実現したものです。

高際みゆき豊島区長のコメント

寄贈式にあたり、高際みゆき豊島区長は「本区にゆかりのある作品のデザインマンホール蓋をご寄贈いただき、 心より感謝申し上げます。本作は池袋を舞台に、豊島区の地名に由来する登場人物たちが、迷い、悩み、それでも前へ進もうとする姿を描いています。「迷子でもいい、迷子でも進め。」というメッセージには、私自身も深く共感しており、副区長時代には、生きづらさを抱える若い女性に寄り添うため、すずらんスマイルプロジェクトを立ち上げました。燈ちゃんたちのように、悩みながらも一歩を踏み出そうとする若い方々の声を、しっかり受け止められる区政を進めてまいります」とコメントしました。

株式会社ブシロード様からのデザインマンホール蓋寄贈に伴う寄贈式 概要

デザインマンホール蓋の設置場所

TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」とは

- 日 時：令和8年6月10日（水） 14時00分から14時30分- 会 場：豊島区本庁舎5階 区長応接室（豊島区南池袋2-45-1）- 概 要：デザインマンホール蓋寄贈、感謝状の贈呈等- 出席者：株式会社ブシロード 小野田 昌浩 様株式会社青二プロダクション所属声優 羊宮 妃那 様豊島区長 高際 みゆき- 設置場所：豊島区西池袋1丁目1-25 池袋駅西口（中央出口）付近- 設置時期：令和8年6月下旬～7月中旬（予定）※設置次第、区のホームページ等で発信いたします。(C)BanG Dream! Project(C)BanG Dream! Project

本作品は、そんな MyGO!!!!!の結成秘話を描いたオリジナルアニメーション。

迷いながらも進んでいく彼女たちのストーリー。

TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」イントロダクション

「一生、バンドしてくれる？」

高1の春の終わり。羽丘女子学園では誰も彼もがバンドをしており、遅れて入学した愛音も早くクラスに馴染めるよう、急いでバンドメンバーを探す。

そんな中、「羽丘の不思議ちゃん」である燈がまだバンドを組んでいないと知り、愛音はなんとなく声をかけるが……。

傷だらけで不格好な、私たちの＜音楽(叫び)＞。

迷子でもいい、迷子でも進め。

TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公式サイト：https://anime.bang-dream.com/mygo/

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年7月2日(木)23時より夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、初回放送では#1~#3を一挙に放送する。さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」と豊島区のかかわり

登場する５人のキャラクターの名前は豊島区の地名に由来しています。

◆高松 燈 豊島区高松(要町駅から千川駅周辺)

◆千早 愛音 豊島区千早(要町駅から千川駅周辺)

◆要 楽奈 豊島区要町(要町駅から千川駅周辺)

◆長崎 そよ 豊島区長崎(椎名町駅から東長崎駅周辺)

◆椎名 立希 豊島区椎名町※(椎名町駅周辺)

※現在、椎名町エリアは南長崎等に再編されています。

それ以外にも、サンシャイン水族館、東京建物 Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)など池袋には作品に登場したエリアが多数あります。

※掲載の際には、クレジット「 (C)BanG Dream! Project 」の記載をお願いいたします。

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓

https://prtimes.jp/a/?f=d165139-60-bd240a1545165733a13ef3cf55ab92ec.pdf