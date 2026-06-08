【デクセリアルズ】オランダのフォトニクス研究機関「PITC」との共同研究を開始

TNOは、1932年にオランダ議会法に基づき設立された独立した研究機関です。オランダ最大、かつ欧州有数の応用研究機関として、科学的知見と実用的な応用を結びつけ、企業や政府がイノベーションを経済的・社会的価値へと転換することを支援しています。公式ウェブサイト：Innovation for life | TNO（https://www.tno.nl/en/）