アフリカの電気自動車(EV)プラットフォーム「スピロ(Spiro)」、アフリカ全土における電動モビリティとエネルギーインフラの拡大に向け2億1,500万ドルを調達

・急成長を遂げているスピロは、インパクト・ファンド・デンマークおよびエクイタン(Equitane)を含む大手機関投資家らの支援を受け、2億1,500万ドルという画期的な投資ラウンドを完了しました。

・スピロは既にアフリカで最も急速に成長している7都市で事業を展開しており、今回の取引によって、同社はアフリカ大陸でクリーンインフラ・プラットフォームの実現を牽引する1社としての地位を確立しました。今回の投資は、急成長するアフリカ市場におけるバッテリー交換ネットワークの拡大、産業基盤の強化、および次世代電気自動車インフラの整備を加速させるものです。

・アフリカ諸国が、輸入燃料への依存度を低下させ、エネルギーおよび産業の自立化の強化、都市交通システムの近代化を進める中、世界の投資家は今後も成長が期待されるEVインフラ・プラットフォームへの関心を高めています。

アフリカの次世代モビリティおよびエネルギーエコシステムをグローバル市場へ拡大

アラブ首長国連邦、ドバイ, 2026年6月2日 /PRNewswire/ -- スピロは、アフリカ全土における電動モビリティおよびバッテリー交換インフラの展開を加速させるため、2億1,500万ドルの投資ラウンドを実施したことを発表しました。FEDA(Fund for Export Development in Africa:アフリカ輸出開発基金)をはじめ、長年にわたる機関投資家からの支援をベースに、スピロの今回の資金調達ラウンドは、欧州、アジア、中東からグローバルな資本を集め、新興市場において将来性のあるインフラ主導型ビジネスモデルへの世界的な信頼の高まりを裏付けています。



Spiro battery swapping station Jinja



製品ポートフォリオ、テクノロジー、およびエネルギーエコシステムの最適化を数年間にわたり重ねてきた結果、スピロは概念実証（PoC）の段階を終え、アフリカ全土での事業展a開という次の段階に移行する体制が整いました。今回の投資は、スピロのバッテリー交換ネットワークの拡大、産業および組立拠点の強化、技術開発の加速、そして成長著しい新たなアフリカ市場への参入を支援します。

世界の投資家がアフリカの急成長するモビリティおよびエネルギー転換を後押し

アフリカの都市において人口とモビリティに対するニーズが高まりつつある中、電気自動車とバッテリー交換のエコシステムは、アフリカ大陸で最も有望なインフラおよびエネルギー投資機会の1つとして急速に台頭しています。

輸入燃料への依存度の低減、エネルギーおよび産業の自立性の強化、そして都市交通システムの近代化は、アフリカ大陸全体の戦略的優先事項となっており、EVインフラはアフリカの経済の耐性の強化と産業発展の重要な柱として位置付けられています。

燃料費の高騰、手頃な価格の交通手段への需要増加、そしてクリーンエネルギーソリューションへの政策支援の高まりを背景に、投資家はアフリカの都市・産業成長の次なる段階を支える能力を持つ、拡張性の高いEVプラットフォームへの投資をますます強化しています。

利用者にとっての経済的効果は明確です。スピロの電気自動車を運行することで、毎日の移動にかかる費用を最大40%削減でき、化石燃料を使用するオートバイと比べると、1日あたり最大2ドル節約することができます。

ケニアにおけるスピロの事業を対象に、第三者機関によって検証された最近のライフサイクルアセスメント（LCA）の結果は、アフリカの都市におけるEVインフラの展開が環境に与える潜在的な影響をさらに浮き彫りにしています。

・スピロの電動バイクは、化石燃料を使用するオートバイと比較して気候変動への影響を72%削減します。これは車両の耐用年数全体で約19トンのCO₂排出量を回避することに相当します。

・また同研究では、オゾン層破壊の可能性が80%削減され、粒子状物質（PM）の排出量が20%削減されることも明らかにされており、急速に成長する都市における都市大気質の改善や公衆衛生リスクの低減において、電動モビリティが果たすことができる役割を強調しています。

アフリカのモビリティ革命を大規模に推進、その能力を他のグローバル市場へ

アフリカの7つの市場（ケニア、ルワンダ、ウガンダ、トーゴ、ベナン、ナイジェリア、カメルーン）で事業を展開し、さらに現地生産の拡大やコンゴ民主共和国（DRC）およびエチオピアなどの新市場への参入計画を進めているスピロは、アフリカで最も先進的なEVおよびバッテリー交換エコシステムの一つを構築しています。

スピロの生産拠点には、ケニア、ルワンダ、ウガンダにある主力製造工場のほか、ナイジェリアにある最先端のバッテリーリサイクル施設が含まれます。地域に適応した車両デザイン、手頃な価格のバッテリー交換インフラ、そして統合されたメンテナンスエコシステムを組み合わせることで、スピロはアフリカの利用者にとって電動モビリティを大規模かつ商業的に実現可能なものにしています。

スピロの技術プラットフォームは、同社のR&Dセンター、150人以上のエンジニア、そして30以上の独自特許によって支えられています。同社は都市交通の枠を超え、輸入化石燃料への依存度を減らしながら、国家の再生可能エネルギー目標をサポートし、分散型クリーンエネルギー・ユーティリティ・ネットワークの実現に向け積極的に事業を拡大しています。同社のイノベーションには、IoT機能を備えた太陽光発電の交換ステーションや、固定型の再生可能エネルギー貯蔵向けに設計された二次利用バッテリーの応用などがあります。

投資家のコメント

スピロ創設者兼エクイタン会長 ガガン・グプタ（Gagan Gupta）氏は、「この1年は、スピロにとって運命的、戦略的な節目となりました。事業を展開している7つの市場において、10万台の電気自動車と2,500箇所のスマート交換ステーションを導入したことで、持続可能なモビリティを、手頃な価格で利用できる日常を実現することができました。スピロは、6,000人の持続可能な直接・間接雇用を創出し、アフリカ市場における産業化、価値創造、そして製造業を強力に推進しています。世界の投資家の支援を受け、私たちはアフリカ大陸において何百万人もの利用者に、クリーンで費用対効果の高いエネルギーと交通手段の選択肢を届けるため、次なる成長へと歩み続けます」と述べています。

またインパクト・ファンド・デンマークのCEOであるラーズ・ボウ・ベルトラム氏は、「アフリカにおけるスピロの商業面での成長及びアフリカ全土にわたる電気自動車の増加の可能性、そして気候への定量的なインパクトを勘案し、アフリカで最も成長が確実視できる1社であるスピロに投資することにしました。これこそ我々が求めていた投資機会です」と述べています。

スピロについて

スピロはアフリカ最大の電動モビリティ企業であり、電動二輪車向けにアフリカ大陸で最も広範なバッテリー交換ネットワークを運営しています。10万台以上の電動バイクの提供、2,500カ所以上のバッテリー交換ステーションと3,000万回以上のバッテリー交換実績を誇るスピロは、高コストな化石燃料ベースの輸送手段から、手頃で利用しやすく持続可能なモビリティソリューションへの転換を推進しています。地域における生産・組立拠点の拡大を通じて、スピロは、アフリカでアフリカ人によって作られ、アフリカと世界のために作られた電動車両の開発に尽力しています。詳細はhttps://www.spironet.com/まで

インパクト・ファンド・デンマークについて

インパクト・ファンド・デンマークは、デンマークのインパクト投資家であり、持続可能な開発目標（SDGs）を支援するとともに、環境に優しく、公正で、包摂的な社会の実現に貢献するデンマークの開発金融機関です。インパクト・ファンド・デンマークは、アフリカ、アジア、ラテンアメリカ、ウクライナなどの開発途上国で事業を展開する企業にリスクキャピタルを提供しています。投資は、株式、融資、保証といった形で商業的に行われます。インパクト・ファンド・デンマークは、100以上の開発途上国および新興市場の1,300社以上の企業に共同投資を実行してきました。運用資産は、2025年の250億デンマーククローネから2030年には450億デンマーククローネに増加する見込みです。詳細はwww.impactfund.dkをご覧ください。

エクイタンについて

エクイタンは、アフリカをはじめとする世界各地の発展を促進することに深く投資する長期投資プラットフォームです。インフラ、再生可能エネルギー、電気自動車、ヘルスケア、製造業、テクノロジーなど、多岐にわたる分野に投資ポートフォリオを分散しています。エクイタンは、プロジェクトが地域社会やステークホルダーを支援すると同時に、イノベーションと戦略的投資を通じて持続可能な経済発展を推進し、目に見える形で確実にプラスのインパクトをもたらすよう努めています。詳細はwww.equitane.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2992098/Spiro_battery_swapping_station.jpg?p=medium600

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Spiro Plant Women





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メディア問い合わせ先：



フローラ・リムキ（Flora Limukii）

スピロ 広報担当

Eメール: flora.limukii@spironet.com

トーガー・ホー・セルマー・カーク(Thøger Høgh Selmer Kirk)

インパクト・ファンド・デンマーク 対外広報担当

Eメール: tki@impactfund.dk

（日本語リリース：クライアント提供）

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