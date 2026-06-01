「徳川家康公と武田信玄公 講演会・トークイベント」実行委員会は、令和8年（2026年）6月8日（月）に、家康公ゆかりの地である神田明神ホールにて、歴史学者・平山優先生と新日本プロレス・鷹木信悟選手によるスペシャル異色トークイベントを開催いたします 。 天下人・徳川家康にとって、武田信玄は「永遠の壁」であり、最大の師でもありました。NHK大河ドラマの時代考証を歴任してきた歴史のプロと、武田信玄公の生誕地・山梨の誇りを背負うプロレス界のトップランナーが、宿敵の真実と現代に受け継がれる「信玄イズム」を熱く語り尽くします 。 さらに、入場者限定特典として『ビックリマン2000』のキャラクターデザインで知られるエサカマサミ先生が描き下ろした「鷹木信悟選手特製イラストシール」を、鷹木選手本人から手渡しでプレゼントする特別な演出も決定いたしました。 イベント公式ページ・お申し込みはこちら：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=62058 【本イベントの3大見どころ】 ① 歴史ファン必見！史実と生き様から迫る「最強の二人」 NHK大河ドラマ『どうする家康』『真田丸』『武田信玄』などの時代考証・資料提供を務めた平山優先生が「史実としての信玄」を鋭く分析 。一方、IWGP世界ヘビー級王座をはじめ数々の栄冠を手にしてきた新日本プロレスの鷹木信悟選手が「生き様としての信玄」を「ハツラツおじさん」全開で語ります 。 ② 超豪華・入場特典！エサカマサミ先生描き下ろしシールを鷹木選手から手渡し！！ あの『ビックリマン2000』でおなじみの巨匠・エサカマサミ先生が、本イベントのために鷹木信悟選手を特別に描き下ろし！ここでしか手に入らないプレミアムな「特製イラストシール」を、なんと鷹木選手から直接手渡しで受け取ることができます。 ③ 会場内は写真撮影OK！ 熱狂の瞬間を記録できるイベント当日は、ステージのリアルタイム写真撮影が可能です！ （※動画撮影、および出演者との2ショット撮影はNGとなります）。 歴史的なトークセッションの瞬間をぜひカメラに収めてください。 【タイムスケジュール】 ・第1部 講演「武田信玄と徳川家康･･･継承された信玄イズム」 登壇：平山優先生 ・第2部 トークセッション① 登壇：平山優先生 × 鷹木信悟選手 ・第3部 トークセッション② 登壇：平山優先生 × 鷹木信悟選手 × 加藤貴之氏 【登壇者プロフィール】 ・歴史学者：平山 優（ひらやま ゆう）先生 1964年東京都出身 。立教大学大学院文学研究科博士前期課程修了 。山梨県立博物館などを経て、現在は健康科学大学特任教授 。NHK大河ドラマ『武田信玄』（資料提供）、『真田丸』、『どうする家康』（時代考証）などを担当した戦国時代研究の第一人者 。近著に『新説・家康と三方原合戦』『徳川家康と武田信玄』など多数 。 ・ プロレスラー：鷹木 信悟（たかぎ しんご）選手（新日本プロレス） 1982年山梨県出身 。2004年デビュー、2018年に新日本プロレスへ移籍 。IWGP世界ヘビー級王座をはじめ数々のタイトルを獲得し、2021年にはプロレス大賞MVPを受賞 。武田信玄公を心から敬愛し、その圧倒的なパワーと精神をリング内外で体現する 。 ・クリエイティブディレクター：加藤 貴之（かとう たかゆき）氏 鎧兜甲冑工房丸武COO兼クリエイティブディレクター 。古来の甲冑製作技法を現代的感性で再構築し、独自の造形美と美学を創出。世界中に多くの顧客を持つ 。（本イベント衣装協力：丸武産業株式会社 ） 【イベント開催概要】 日時：令和8年（2026年）6月8日（月） 18:30開演（17:45開場） 会場：神田明神ホール（神田明神文化交流館2階） 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 主催：「徳川家康公と武田信玄公 講演会・トークイベント」実行委員会 共催：株式会社CoCoRo、株式会社けいたす 企画：岸川雅範 運営協力：小嶋慎太郎 後援：宗教法人神田神社、千代田区観光協会 協賛：コスパグループ株式会社、旭化成ホームズ株式会社、旭化成不動産レジデンス株式会社、株式会社Honey Rush・上野南大門町陰陽商店、株式会社ひかりてらす、金紋秋田酒造株式会社 【チケット情報（前売券）】 前方指定席 5,000円（税込）、一般席（自由席） 4,000円（税込） ※別途、発券手数料385円（税込／1枚）が必要です 。 ※事前にセブンイレブン、ファミリーマートでの発券を必ずお済ませの上、ご来場ください 。 【本件に関するお問い合わせ】 株式会社CoCoRo 住所：〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-13 7F 電話番号： 03-6811-6675 （受付時間：10:00 ～ 17:00） Email： info@cocoro-k.co.jp 歴史好きも、プロレス好きも、神田の地に集うは「風林火山」の如し 。信玄公・家康公という二大巨頭の魂が交差する奇跡の夜を、ぜひ目撃してください！