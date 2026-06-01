投資家のリポジショニングがアジアのクオンツ市場のシフトを促進していることが、BofA Securitiesのカンファレンスで明らかに





キーポイント

・BofA Securitiesは香港で第2回アジア太平洋統合クオンツ・サービス・シニア・リーダーシップ・カンファレンスを開催し、110人以上のシニア・プラクティショナーを招集しました。

・ディスカッションでは、アロケーターの関心の高まり、取引量の増加、テクノロジーの導入により、グローバル・ファンドの運用方法が再形成されるなど、アジアのクオンツ市場の変化が浮き彫りになりました。

・70を超える組織からの参加者が、特に流動性、規制、市場構造をめぐり、各市場で戦略がいかに拡大しているかについて意見を交わしました。

香港, 2026年6月1日 /PRNewswire/ --アジアのクオンツ市場では、アロケーターの関心の高まり、取引量の増加、テクノロジーの導入に後押しされ、変化が進行していることが、2026年5月20日に香港で開催されたBofA Securitiesのアジア太平洋統合クオンツ・サービス・シニア・リーダーシップ・カンファレンスでの議論で浮き彫りになりました。



Panel discussion on “China Quant 4.0: From Onshore Growth to Institutional Maturity” at BofA Securities’ 2026 Asia Pacific IQS Senior Leadership Conference in Hong Kong, featuring (right to left) Stephan Zhou, Ken Chung and Michael Zhang; moderated by David Broadfield.



本カンファレンスには、システマティック・ファンド、マーケットメーカー、マルチ・ストラテジー・プラットフォーム、グローバル投資家など、70以上の組織から110人以上のシニア・プラクティショナーが参加しました。

参加者によると、今年の1日平均取引高は中国本土で55％、韓国で146％、日本で48％、台湾地域で85％増加しています（1）。これは、取引活動の活発化が、市場横断的な戦略の拡大をいかに後押ししているかを如実に示しています。また、議論では、成長の重要な原動力として、プラットフォームインフラ、規制への対応体制、人材への注目が高まっていることが浮き彫りになりました。

「アジアにおけるシステマティック投資は急速に拡大しています」と、David Broadfield（BofA Securitiesのアジア太平洋プライム・ファイナンシング部門責任者）は述べています。「顧客が市場や資産クラスを超えて戦略を拡大するにつれ、執行の一貫性、資金調達、流動性へのアクセスがますます重要になっています。」

アジア全域におけるクライアントのリポジショニング

投資家が新たなアルファの源泉と弾力的な執行を求める中、断片化した流動性を獲得し、進化する市場構造に対応し、新たなデータ・ソースを活用するために、アジアにおける戦略の拡大が強調されました。リテール主導の取引、オルタナティブ取引所の台頭、規制の変更により、グローバル・ファンドの運用方法は大きく変わりつつあります。

「このような状況の中、ポートフォリオのリポジションや市場全体の戦略拡大に伴い、顧客の動きが活発化しています」と、BofA Securitiesのアジア太平洋エクイティ部門責任者であるXavier Feschetは述べています。「地域、資産クラス、商品にまたがる当社のグローバル・マーケッツ・プラットフォームにより、お客様の変化するニーズを支える、大規模な取引、資金調達、流動性、およびリスク管理ソリューションを提供することが可能となります。」

よくある質問

質問：アジア太平洋統合 クオンツ・サービス・シニア・リーダーシップ・カンファレンスとは？

回答： アジア太平洋統合クオンツ・サービス・シニア・リーダーシップ・カンファレンスでは、システム投資に焦点を当て、クロスアセット・ポジショニング、執行、市場構造などのテーマを取り上げています。

質問：なぜ投資家はアジアに注目しているのですか？

回答： ヘッジファンドのエコシステムが成熟するにつれて、顧客は多様化、規模拡大、市場横断的な運用を重視するようになっています。近年、戦略の展開と地域的な成長の両面を通じて、アジアへの事業拡大が進んでいます。カンファレンスで議論されたように、流動性と市場構造の進化に支えられ、アジアは引き続きヘッジファンドにとって重要な市場であり続けています。

質問：カンファレンスの注目ポイントは？

回答： 議題としては、アジアにフォーカスしたクオンツ戦略のグローバルな展開、クオンツ環境の進化、市場アクセスと規制、市場構造の革新、リテール主導の流動性、オルタナティブ・データ、取引インフラに関するパネルディスカッションが行われました。

質問：これは、 BofA Securitiesのオファーとどのように関連しているのでしょうか？

回答： 統合クオンツ・サービス・プラットフォームは、執行、資金調達、市場構造の専門知識を提供し、グローバル・マーケッツ・プラットフォームの支援を受けて、システマティック・マネージャーの戦略拡大を支援します。BofA Securitiesのグローバル・マーケッツ・プラットフォームの詳細はこちらをご覧ください。

Bank of America

Bank of Americaは世界有数の金融機関であり、個人消費者、中小企業、大企業に対し、銀行業務、投資、資産運用、その他の金融およびリスク管理の商品とサービスを提供しています。同社は米国において、約3,500か所のリテール金融センター、約15,000台のATM（現金自動支払機）、約5,900万人の認証済デジタル・ユーザを持つ受賞歴のあるデジタル・バンキングによって、約7,000万人の消費者と中小企業のお客様にサービスを提供し、他に類を見ない利便性を実現しています。Bank of Americaは、ウェルス・マネジメント、コーポレート・バンキング、投資銀行、幅広い資産クラスのトレーディングにおけるグローバル・リーダーとして、世界中の企業、政府、機関、個人を対象にサービスを提供しています。 Bank of Americaは、革新的で使いやすい一連のオンライン商品・サービスを通じて、約400万世帯の中小企業を業界最高水準でサポートしています。米国とその領土、35か国以上で事業を展開し、お客様にサービスを提供しています。Bank of America Corporation（NYSE：BAC）の株式は、New York Stock Exchangeに上場しています。

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Tiffany.chen@bofa.com

脚注

（1）2026年年初来実績と2025年度実績の比較、出典：BofA Securities（2026年5月20日時点のブルームバーグ・データに基づく）

（日本語リリース：クライアント提供）

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