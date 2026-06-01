海南：中国の開放を映す縮図

中国・海口、2026年5月29日 /PRNewswire/ -- Hainan International Media Centerからの報道：

2025年12月18日、中国大陸の南端沖に位置する島嶼省、海南省は、特別税関運用を開始しました。これは、島全体が海南自由貿易港（Hainan Free Trade Port）に指定されている海南島を中核に、中国が高水準の開放をさらに推進する上で画期的な施策です。

Hinews.cnとHainan International Media Centerは、オンライン国際コミュニケーションイベント「開かれた未来―グローバルな問いに対する海南の答え（An Open Future-Hainan's Answers to Global Questions）」を通じて、その後の大きな進展を伝えるとともに、政策とその恩恵を受ける世界各地の人々に光を当てています。



Posters for the three series of Decoding the Hainan FTP



「海南自由貿易港を読み解く：特別税関運用（Decoding the Hainan FTP: Special Customs Operations）」では、海南モデルの独自性を支える主要政策をたどりながら紹介します。企業は税負担をどれだけ軽減できるのでしょうか。国際貿易貨物はどれほど迅速に通関できるのでしょうか。QDLPプログラムとEF口座システムを通じて、国境を越えた資金移動はどれほど容易になるのでしょうか。楊浦コンテナターミナルの賑わう波止場から多言語対応の12345政府サービスホットラインまで、特別税関運用を支える現場の仕組みを詳しくご紹介します。（こちらからご覧ください：https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3bXEQU9sYyLb8H241dNS02）

「海南自由貿易港を読み解く：夢を追って（Decoding the Hainan FTP: Chasing Dreams）」では、海南省の政策の後押しを受け、島内でキャリアを築いている10人の若い外国人起業家のストーリーを追います。海南省の動画ブロガー兼国際観光プロモーション大使として活動するAlbina、ライブ配信を通じて海南産品を世界市場につなぐImaniとGloria、2件の国際特許を取得し、China's National Natural Science Foundationからプロジェクト資金を獲得したMusaが登場します。（こちらからご覧ください：https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3VZLxFl0He8AETSHcha47D）

「海南自由貿易港を読み解く：ビジネスを築く（Decoding the Hainan FTP: Building Businesses）」では、優遇税制がどのように具体的なメリットに変わるかをご覧いただけます。カナダ発祥のJia Green Chocolate Worksは、輸入関税が免除される付加価値加工政策により、約10%のコスト削減を実現しています。一方、マレーシアの靴ブランドFipperは、中国国際消費品博覧会（China International Consumer Products Expo）に出展した後、海南省に初の店舗を開設し、他の自由貿易区と比べて輸入コストを10～15%削減しています。（こちらからご覧ください：https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr0lozF6igEdM4Fz7sM2yjkt

世界中の人材と企業が海南省に集まっていること自体が、その吸引力を物語っています。この小さな島で中国が進める大胆な施策は、中国と関係者の双方に実りをもたらしています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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