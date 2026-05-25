非接触ハンドヘルド熱画像装置の世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350266/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、このたび業界経営層・投資家・製品戦略担当者に向けて、最新の市場調査レポート 「非接触ハンドヘルド熱画像装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発行いたしました。
本レポートが対象とする非接触ハンドヘルド熱画像装置は、対象物に触れることなく表面温度を高精度かつリアルタイムで可視化する、現代の監視・検査・防疫において極めて戦略的なデバイスです。世界的な感染症対策の長期化、空港・商業施設・医療現場における非接触検温ニーズの恒常化、さらに産業設備の予知保全や防災分野での需要拡大を背景に、当該市場は今後も持続的な成長局面に入ると当社では分析しています。
本稿では、当該レポートの核心的部分を抽出し、市場規模・製品定義・主要企業の競争構造・地域別成長特性を明確にした上で、経営判断に資するインサイトを提供します。
製品定義と市場の基本セグメント
非接触ハンドヘルド熱画像装置とは、赤外線センサを搭載した携帯型の熱映像測定器です。従来の据置型や大型装置と異なり、持ち運びが容易で、あらゆる現場で迅速に温度分布を可視化できます。特に以下の特長が市場拡大を牽引しています。
非接触・高速計測：対象に触れずに0.1秒未満で表面温度を計測可能。感染リスクの低減と作業効率向上を両立。
データ記録・分析機能：画像・温度履歴の保存、アラート設定、クラウド連携など、スマートファクトリーや防疫システムへの統合が進む。
多様な解像度ニーズ：簡易的な標準解像度（Standard Definition）モデルから、研究・軍事用途向けの高解像度（High Definition）モデルまで、用途に応じた製品ラインアップが確立。
当レポートでは、製品タイプ別（Standard Definition、High Definition、Others）、用途別（Commercial：商業施設・空港・学校、Industrial：電力・製造・石油化学、Military：防衛・監視）、そして地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）の市場を詳細に区分し、それぞれの成長率・価格動向・シェア変動を定量的に予測しています。
業界の発展主要特徴 - なぜ今、この市場に注目すべきか
当社の分析では、非接触ハンドヘルド熱画像装置業界には以下の4つの主要な発展特徴が見られます。
1. 感染症対策から恒常的なヘルステック市場へ
パンデミックを契機に拡大した非接触検温需要は、単なる一時的なブームではなく、空港・病院・学校・オフィスにおける「新常態の設備」として定着しました。特に日本をはじめとする高齢化社会では、発熱者の早期スクリーニングや介護施設での見守り用途が拡大しています。
2. 産業用予知保全における標準装備化
製造業、電力プラント、石油化学プラントでは、設備の異常発熱を未然に捉える予知保全がコスト削減に直結します。非接触ハンドヘルド熱画像装置は、点検員が手軽に持ち運べるため、これまでのスポットチェックから定期巡回点検の必須ツールへと進化しています。
3. 軍民両用技術の進化と高性能化
軍事分野では、暗視・監視・誘導用途での高解像度モデル需要が堅調です。同時に、民生用でも高性能センサの低価格化が進み、研究開発機関やインフラ点検事業者向けに高精細モデルの導入が加速しています。
4. 地域別成長の多様化
アジア太平洋地域：中国・インド・東南アジアを中心に、空港・商業施設の整備と感染対策予算の増加により世界最大の成長率。
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、このたび業界経営層・投資家・製品戦略担当者に向けて、最新の市場調査レポート 「非接触ハンドヘルド熱画像装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発行いたしました。
本レポートが対象とする非接触ハンドヘルド熱画像装置は、対象物に触れることなく表面温度を高精度かつリアルタイムで可視化する、現代の監視・検査・防疫において極めて戦略的なデバイスです。世界的な感染症対策の長期化、空港・商業施設・医療現場における非接触検温ニーズの恒常化、さらに産業設備の予知保全や防災分野での需要拡大を背景に、当該市場は今後も持続的な成長局面に入ると当社では分析しています。
本稿では、当該レポートの核心的部分を抽出し、市場規模・製品定義・主要企業の競争構造・地域別成長特性を明確にした上で、経営判断に資するインサイトを提供します。
製品定義と市場の基本セグメント
非接触ハンドヘルド熱画像装置とは、赤外線センサを搭載した携帯型の熱映像測定器です。従来の据置型や大型装置と異なり、持ち運びが容易で、あらゆる現場で迅速に温度分布を可視化できます。特に以下の特長が市場拡大を牽引しています。
非接触・高速計測：対象に触れずに0.1秒未満で表面温度を計測可能。感染リスクの低減と作業効率向上を両立。
データ記録・分析機能：画像・温度履歴の保存、アラート設定、クラウド連携など、スマートファクトリーや防疫システムへの統合が進む。
多様な解像度ニーズ：簡易的な標準解像度（Standard Definition）モデルから、研究・軍事用途向けの高解像度（High Definition）モデルまで、用途に応じた製品ラインアップが確立。
当レポートでは、製品タイプ別（Standard Definition、High Definition、Others）、用途別（Commercial：商業施設・空港・学校、Industrial：電力・製造・石油化学、Military：防衛・監視）、そして地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）の市場を詳細に区分し、それぞれの成長率・価格動向・シェア変動を定量的に予測しています。
業界の発展主要特徴 - なぜ今、この市場に注目すべきか
当社の分析では、非接触ハンドヘルド熱画像装置業界には以下の4つの主要な発展特徴が見られます。
1. 感染症対策から恒常的なヘルステック市場へ
パンデミックを契機に拡大した非接触検温需要は、単なる一時的なブームではなく、空港・病院・学校・オフィスにおける「新常態の設備」として定着しました。特に日本をはじめとする高齢化社会では、発熱者の早期スクリーニングや介護施設での見守り用途が拡大しています。
2. 産業用予知保全における標準装備化
製造業、電力プラント、石油化学プラントでは、設備の異常発熱を未然に捉える予知保全がコスト削減に直結します。非接触ハンドヘルド熱画像装置は、点検員が手軽に持ち運べるため、これまでのスポットチェックから定期巡回点検の必須ツールへと進化しています。
3. 軍民両用技術の進化と高性能化
軍事分野では、暗視・監視・誘導用途での高解像度モデル需要が堅調です。同時に、民生用でも高性能センサの低価格化が進み、研究開発機関やインフラ点検事業者向けに高精細モデルの導入が加速しています。
4. 地域別成長の多様化
アジア太平洋地域：中国・インド・東南アジアを中心に、空港・商業施設の整備と感染対策予算の増加により世界最大の成長率。