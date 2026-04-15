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クラウド／AI活用が進む教育現場の伴走支援でNEXT GIGA・校務DX時代のネットワークとセキュリティの両立を実現−「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展−
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、教育ICTや校務DXに関わる最新ソリューションが集う総合展示会「第17回 EDIX（教育総合展）東京」（2026年5月13日〜15日、東京ビッグサイト）に出展いたします。
デジタル教科書の活用や統合型校務支援システムなどクラウド業務基盤の整備が進み、教育現場のICT環境は「整備」から「活用」の段階へと移行しつつあります。学習・校務の双方において、クラウドやAI活用を前提とした環境整備が推進される一方、ネットワークの老朽化や通信帯域の不足、教育情報セキュリティポリシーガイドラインへの対応、さらにはIT人材不足による運用負荷の増大など、現場が抱える課題は依然として複雑化しています。こうした状況を踏まえ、安定した通信環境の確保と、セキュリティ・運用を含めた持続可能なITインフラの整備は、教育の質や業務効率を左右する重要なテーマとなっています。
本展示会では、NEXT GIGA・校務DXのさらなる進展を見据え、将来の変化にも柔軟に対応できるネットワーク基盤のあり方をテーマに、「ITインフラの課題解決を伴走支援」として、教育現場の実情を踏まえたネットワーク構築のポイントと、最新のソリューションを幅広くご紹介します。
■出展内容
＜テーマ＞「ITインフラの課題解決を伴走支援
−NEXT GIGA・校務DX・クラウド/AI活用・ガイドライン対策−」
●GIGAスクールのさらなる推進・老朽化に伴うネットワークの見直し
【クラウド利用増加に伴う帯域不足の問題を解決】
−ネットワークの高速化・帯域強化を実現する製品ラインナップ
（Wi-Fi 7 / 6E / 6対応無線LANアクセスポイント、10G・マルチギガ対応スイッチ、10G対応ルーター）
●校務DXの推進に向けたセキュリティ対策／セキュリティポリシーガイドラインへの対応
【セキュリティの課題を解決】
−校務系ネットワークと学習系ネットワークの統合
−セキュリティポリシー統合／通信の遅延解消(Allied SecureWAN)
−ゼロトラストを実現する多要素認証サービス（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ）
−業務効率を高めるための校務端末の1台化
（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ/ジェイズ・コミュニケーション株式会社/NTTテクノクロス株式会社）
−校務端末のセキュリティ強化(EDR)
●IT運用の負担軽減とアウトソーシングの活用
【IT運用の属人化・人手不足問題を解決】
−ネットワークの見える化で管理の負荷を軽減（Vista Managerシリーズ）
−ネットワークの運用管理をクラウド上で一元化(Allied OneConnect)
−IT運用支援サービス(Net.service)
●大学ネットワークの更新・セキュリティ対策
【教育・研究の高度化に伴う大学ネットワークの課題を解決】
−超高速・大容量ネットワーク製品ラインナップ
（Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント、25G〜400G対応スイッチ）
−自己学習型AIを活用した自立型サイバーセキュリティソリューション(NDR)
（協力出展：ダークトレース・ジャパン株式会社）
−統合されたセキュアなWAN環境(Allied SecureWAN)
−セキュリティ教育・研修(Net.Campus/NetQuest)
−SOCサービス（マネージドセキュリティサービス(MSS)）
出展内容などの詳細は当社ホームページよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/edix-expo2026/
■開催概要
名 称 ：第17回 EDIX（教育総合展）東京
会 期 ：2026年5月13日（水）〜5月15日（金）10：00〜18:00 ※最終日のみ17:00
会 場 ：東京ビックサイト 東1〜3ホール
主 催 ：EDIX実行委員会
詳 細 ：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
展内容などの詳細は当社ホームページよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/edix-expo2026/
デジタル教科書の活用や統合型校務支援システムなどクラウド業務基盤の整備が進み、教育現場のICT環境は「整備」から「活用」の段階へと移行しつつあります。学習・校務の双方において、クラウドやAI活用を前提とした環境整備が推進される一方、ネットワークの老朽化や通信帯域の不足、教育情報セキュリティポリシーガイドラインへの対応、さらにはIT人材不足による運用負荷の増大など、現場が抱える課題は依然として複雑化しています。こうした状況を踏まえ、安定した通信環境の確保と、セキュリティ・運用を含めた持続可能なITインフラの整備は、教育の質や業務効率を左右する重要なテーマとなっています。
■出展内容
＜テーマ＞「ITインフラの課題解決を伴走支援
−NEXT GIGA・校務DX・クラウド/AI活用・ガイドライン対策−」
●GIGAスクールのさらなる推進・老朽化に伴うネットワークの見直し
【クラウド利用増加に伴う帯域不足の問題を解決】
−ネットワークの高速化・帯域強化を実現する製品ラインナップ
（Wi-Fi 7 / 6E / 6対応無線LANアクセスポイント、10G・マルチギガ対応スイッチ、10G対応ルーター）
●校務DXの推進に向けたセキュリティ対策／セキュリティポリシーガイドラインへの対応
【セキュリティの課題を解決】
−校務系ネットワークと学習系ネットワークの統合
−セキュリティポリシー統合／通信の遅延解消(Allied SecureWAN)
−ゼロトラストを実現する多要素認証サービス（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ）
−業務効率を高めるための校務端末の1台化
（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ/ジェイズ・コミュニケーション株式会社/NTTテクノクロス株式会社）
−校務端末のセキュリティ強化(EDR)
●IT運用の負担軽減とアウトソーシングの活用
【IT運用の属人化・人手不足問題を解決】
−ネットワークの見える化で管理の負荷を軽減（Vista Managerシリーズ）
−ネットワークの運用管理をクラウド上で一元化(Allied OneConnect)
−IT運用支援サービス(Net.service)
●大学ネットワークの更新・セキュリティ対策
【教育・研究の高度化に伴う大学ネットワークの課題を解決】
−超高速・大容量ネットワーク製品ラインナップ
（Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント、25G〜400G対応スイッチ）
−自己学習型AIを活用した自立型サイバーセキュリティソリューション(NDR)
（協力出展：ダークトレース・ジャパン株式会社）
−統合されたセキュアなWAN環境(Allied SecureWAN)
−セキュリティ教育・研修(Net.Campus/NetQuest)
−SOCサービス（マネージドセキュリティサービス(MSS)）
出展内容などの詳細は当社ホームページよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/edix-expo2026/
■開催概要
名 称 ：第17回 EDIX（教育総合展）東京
会 期 ：2026年5月13日（水）〜5月15日（金）10：00〜18:00 ※最終日のみ17:00
会 場 ：東京ビックサイト 東1〜3ホール
主 催 ：EDIX実行委員会
詳 細 ：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
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アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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展内容などの詳細は当社ホームページよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/edix-expo2026/