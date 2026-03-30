AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、株式会社フィックスターズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木 聡、以下「フィックスターズ」）と、2026年3月30日付で業務提携契約を締結いたしました。

本提携の背景と位置づけ

シンカは、2026年12月期において、積極的な投資を行うことを公表しており、生成AI関連サービス（AI電話、AIチャットなど）の迅速な展開を重要課題と位置付けています。本提携は、この過去最大規模となる9.8億円の成長投資計画の一環として、圧倒的な開発スピードと優位性を確保するために実施するものです。当社は2026年3月19日、SB C&S株式会社との間で、販売推進体制の強化を目的とした資本業務提携を締結いたしました。今回のフィックスターズとの提携は、これに続く「プロダクト開発基盤の強化」を目的としたものです。これにより、拡販体制の強化とプロダクトの優位性確立という両輪を強力に推進し、非連続な事業成長を確固たるものへと加速させてまいります。

業務提携の内容

本提携では、高度なソフトウェア高速化技術や、エンタープライズ企業へのAI導入実績を持つフィックスターズのAI実装ノウハウを活用し、「カイクラ」におけるAI機能の強化および高度化を推進します。既存の外部AIサービスを流用するだけでなく、自社AIを搭載する環境を整備し、最先端の独自エンジンを共同で開発することで、より高次なAIサービスの提供を目指します。具体的な役割分担とロードマップは以下の通りです。・シンカの役割：インフラ構築、フロントエンド・アプリケーション開発、システム全体の統合、プロトタイプ開発およびユーザーテストを主導します。・フィックスターズの役割：音声対話コアエンジンに関する技術調査・比較検証（PoC）、技術選定支援、コア技術の拡張・開発に加え、機能差別化に資する独自AI/LLM関連機能の設計・開発を担います。・今後の展開：初期フェーズでは外部API等を活用した迅速なプロトタイプ開発に着手し、中長期的には両社連携のもと、独自AI技術の調査・開発を推進することで、競争力のあるAIサービス基盤を構築してまいります。当社は、本提携による継続的なAI機能の高度化を通じ、中長期的な企業価値の最大化に向けて取り組んでまいります。今回の業務提携に関する詳細な開示事項については、以下の資料をご覧ください。https://ssl4.eir-parts.net/doc/149A/tdnet/2782073/00.pdf

株式会社フィックスターズについて

フィックスターズは、“Speed up your AI”をコーポレートメッセージとして掲げるテクノロジーカンパニーです。計算資源を最大限に活用するソフトウェア最適化技術を駆使し、AIモデルの推論処理と学習プロセスの両面で圧倒的な高速化を実現します。医療、製造、金融、モビリティをはじめ様々な分野で、次世代AI技術の進化を推進しています。会社名：株式会社フィックスターズ所在地：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 31階代表者：代表取締役社長 三木 聡設立：2002年8月資本金：554.46百万円コーポレートサイト：https://www.fixstars.com/

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,100社・6,200拠点以上に導入され（2025年12月末時点）、継続率99.7%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」コールセンターシステム（インバウンド）部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A）代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：397百万円従業員数：75名（2025年12月末時点）URL：https://www.thinca.co.jp/【シンカ IR note】https://note.com/thinca_2025シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。