IGBTとサイリスタ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月16に「IGBTとサイリスタ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。IGBTとサイリスタに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
IGBTとサイリスタ市場の概要
IGBTとサイリスタ市場に関する当社の調査レポートによると、IGBTとサイリスタ市場規模は 2035 年に約 125 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の IGBTとサイリスタ市場規模は約 87 億米ドルとなっています。IGBTとサイリスタに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、IGBTとサイリスタの市場シェア拡大は、世界中で電気自動車が急速に普及していることによるものです。IGBTは、EVのオンボードチャージャー、DC-DCコンバータ、トラクションインバータ、モーター制御システムに広く使用されています。電気自動車の普及と様々なタイプのEVの販売増加は、IGBTとサイリスタの需要を押し上げています。国際エネルギー機関（IEA）の調査によると、電気自動車の販売台数は2024年に17百万台に達し、今後数年間でさらに増加すると予想されています。
IGBTとサイリスタに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/igbt-thyristor-market/60783
IGBTとサイリスタに関する市場調査では、高効率パワーエレクトロニクスの需要増加と、産業オートメーションおよびスマート製造の急速な拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、原材料不足とサプライチェーンの制約により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されています。当社の分析によると、2024ー2025年の間に、35%以上のメーカーがSiCウェーハの不足を報告しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344419/images/bodyimage1】
IGBTとサイリスタ市場セグメンテーションの傾向分析
IGBTとサイリスタ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、IGBTとサイリスタの市場調査は、デバイスタイプ別、アプリケーション別、電圧定格別と地域別に分割されています。
IGBTとサイリスタ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-60783
アプリケーション別に基づいて、IGBTとサイリスタ市場は、産業用モータードライブ、電気自動車、動力伝達、再生可能エネルギーシステムに分割されています。これらのうち、産業用モータードライブセグメントは、モータ制御システムや可変周波数ドライブ（VFD）におけるIGBTとサイリスタデバイスの使用率が高いことから、予測期間中に38%という最大のシェアを占めると予想されています。さらに、複数の地域で、複数の政府および規制当局が産業機器のエネルギー効率基準を導入しています。
IGBTとサイリスタの地域市場の見通し
IGBTとサイリスタ市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国における電気自動車の普及率の高さと再生可能エネルギーの急速な拡大により、予測期間中に38%という最大のシェアを占めると予想されています。例えば、インドでは、政府が2025年7月に非化石燃料による発電容量の50%を導入すると発表しており、IGBTとサイリスタの必要性が示唆されています。
IGBTとサイリスタ市場の概要
IGBTとサイリスタ市場に関する当社の調査レポートによると、IGBTとサイリスタ市場規模は 2035 年に約 125 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の IGBTとサイリスタ市場規模は約 87 億米ドルとなっています。IGBTとサイリスタに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、IGBTとサイリスタの市場シェア拡大は、世界中で電気自動車が急速に普及していることによるものです。IGBTは、EVのオンボードチャージャー、DC-DCコンバータ、トラクションインバータ、モーター制御システムに広く使用されています。電気自動車の普及と様々なタイプのEVの販売増加は、IGBTとサイリスタの需要を押し上げています。国際エネルギー機関（IEA）の調査によると、電気自動車の販売台数は2024年に17百万台に達し、今後数年間でさらに増加すると予想されています。
IGBTとサイリスタに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/igbt-thyristor-market/60783
IGBTとサイリスタに関する市場調査では、高効率パワーエレクトロニクスの需要増加と、産業オートメーションおよびスマート製造の急速な拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、原材料不足とサプライチェーンの制約により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されています。当社の分析によると、2024ー2025年の間に、35%以上のメーカーがSiCウェーハの不足を報告しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344419/images/bodyimage1】
IGBTとサイリスタ市場セグメンテーションの傾向分析
IGBTとサイリスタ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、IGBTとサイリスタの市場調査は、デバイスタイプ別、アプリケーション別、電圧定格別と地域別に分割されています。
IGBTとサイリスタ市場のサンプルコピーの請求:
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アプリケーション別に基づいて、IGBTとサイリスタ市場は、産業用モータードライブ、電気自動車、動力伝達、再生可能エネルギーシステムに分割されています。これらのうち、産業用モータードライブセグメントは、モータ制御システムや可変周波数ドライブ（VFD）におけるIGBTとサイリスタデバイスの使用率が高いことから、予測期間中に38%という最大のシェアを占めると予想されています。さらに、複数の地域で、複数の政府および規制当局が産業機器のエネルギー効率基準を導入しています。
IGBTとサイリスタの地域市場の見通し
IGBTとサイリスタ市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国における電気自動車の普及率の高さと再生可能エネルギーの急速な拡大により、予測期間中に38%という最大のシェアを占めると予想されています。例えば、インドでは、政府が2025年7月に非化石燃料による発電容量の50%を導入すると発表しており、IGBTとサイリスタの必要性が示唆されています。