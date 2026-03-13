自動車用静水圧式ファン駆動システム 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月13に「自動車用静水圧式ファン駆動システム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用静水圧式ファン駆動システムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用静水圧式ファン駆動システム市場の概要
自動車用静水圧式ファン駆動システム 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用静水圧式ファン駆動システム 市場規模は 2035 年に約 236 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用静水圧式ファン駆動システム 市場規模は約 111 億米ドルとなっています。自動車用静水圧式ファン駆動システム に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用静水圧式ファン駆動システムの市場シェア拡大は、効果的な熱管理ソリューションを求めるコンプライアンス要件の高まりによるものです。例えば、NHTSA（米国運輸省道路交通安全局）の2024-2026年モデルにおけるCAFE燃費目標を約49 mpgに引き上げるには、質量効率の向上とよりスマートな冷却が求められます。一方、EPA（米国環境保護庁）のヘビーデューティーフェーズ3（2027年モデル以降）では、トラックや業務用車両のGHG排出量削減が求められます。さらに、油圧ファン駆動システムは、寄生損失を削減し、実使用環境におけるエンジン温度範囲を厳密に維持することで、両方の側面で優れた性能を発揮します。
自動車用静水圧式ファン駆動システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-hydrostatic-fan-drive-system-market/109811
自動車用静水圧式ファン駆動システムの市場調査では、世界的な建設とインフラ活動の拡大により市場シェアが拡大することが明らかになっています。大規模なインフラ投資は重機の世界的な需要を支えており、これが油圧ファン駆動装置などの堅牢な冷却システムの必要性を直接的に高めています。米国国勢調査局によると、総建設支出は2025年12月に季節調整済みの年間2.1688兆米ドルに達しました。これらの支出レベルは、大型機械の定期的な導入を示しています。さらに、先進国と新興国の両方で世界的なインフラ投資が拡大し続けるにつれて、重機の設置ベースは成長を続け、高度な冷却技術に対する需要を強化するでします。ただし、部品の入手可能性と輸送コストの上昇により、今後数年間は市場の成長が制限されると予想されます。例えば、UNCTADは、喜望峰周辺の航路変更が長期化していること、スエズ/アデン湾の輸送能力が低下し、トンマイルが増加していることを報告しており、これが貨物の変動と油圧アセンブリおよびECUのリードタイムの長期化の直接的な要因となっています。こうした逆風は製造スケジュールに圧力をかけ、購入者は即時のアップグレードではなく、延命措置を選択する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344127/images/bodyimage1】
自動車用静水圧式ファン駆動システム市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用静水圧式ファン駆動システム市場の概要
自動車用静水圧式ファン駆動システム 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用静水圧式ファン駆動システム 市場規模は 2035 年に約 236 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用静水圧式ファン駆動システム 市場規模は約 111 億米ドルとなっています。自動車用静水圧式ファン駆動システム に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用静水圧式ファン駆動システムの市場シェア拡大は、効果的な熱管理ソリューションを求めるコンプライアンス要件の高まりによるものです。例えば、NHTSA（米国運輸省道路交通安全局）の2024-2026年モデルにおけるCAFE燃費目標を約49 mpgに引き上げるには、質量効率の向上とよりスマートな冷却が求められます。一方、EPA（米国環境保護庁）のヘビーデューティーフェーズ3（2027年モデル以降）では、トラックや業務用車両のGHG排出量削減が求められます。さらに、油圧ファン駆動システムは、寄生損失を削減し、実使用環境におけるエンジン温度範囲を厳密に維持することで、両方の側面で優れた性能を発揮します。
自動車用静水圧式ファン駆動システムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-hydrostatic-fan-drive-system-market/109811
自動車用静水圧式ファン駆動システムの市場調査では、世界的な建設とインフラ活動の拡大により市場シェアが拡大することが明らかになっています。大規模なインフラ投資は重機の世界的な需要を支えており、これが油圧ファン駆動装置などの堅牢な冷却システムの必要性を直接的に高めています。米国国勢調査局によると、総建設支出は2025年12月に季節調整済みの年間2.1688兆米ドルに達しました。これらの支出レベルは、大型機械の定期的な導入を示しています。さらに、先進国と新興国の両方で世界的なインフラ投資が拡大し続けるにつれて、重機の設置ベースは成長を続け、高度な冷却技術に対する需要を強化するでします。ただし、部品の入手可能性と輸送コストの上昇により、今後数年間は市場の成長が制限されると予想されます。例えば、UNCTADは、喜望峰周辺の航路変更が長期化していること、スエズ/アデン湾の輸送能力が低下し、トンマイルが増加していることを報告しており、これが貨物の変動と油圧アセンブリおよびECUのリードタイムの長期化の直接的な要因となっています。こうした逆風は製造スケジュールに圧力をかけ、購入者は即時のアップグレードではなく、延命措置を選択する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344127/images/bodyimage1】
自動車用静水圧式ファン駆動システム市場セグメンテーションの傾向分析