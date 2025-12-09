オートクレーブ養生気泡コンクリート（AAC）市場規模、シェア分析、成長およびメーカー（2025～2035）
KD Market Insightsは、『オートクレーブ養生気泡コンクリート（AAC）市場の将来動向と機会分析 ― 2025～2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいてビジネス判断を行えるよう構成されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次・二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、GTM（Go-To-Market）戦略の理解を行いました。
オートクレーブド気泡コンクリート（AAC）の世界市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率5.5%を予測し、2035年末までに206億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は109億米ドルでした。
世界のオートクレーブ養生気泡コンクリート（AAC）市場は、軽量建材の需要増加、サステナビリティへの関心の高まり、世界的な都市インフラ開発の加速を背景に、2025年から2035年にかけて力強い成長が見込まれています。AACは、セメント、石灰、砂、水、発泡剤から製造される軽量プレキャスト建材で、従来のレンガやコンクリートブロックと比べて優れた断熱性、耐火性、施工スピードを提供します。環境負荷の低さやコスト効率の高さから、グリーンビルディングに適した建材として広く採用が進んでいます。
各国政府が建築物のエネルギー効率基準を強化し、環境に優しい建材の使用を推進する中、AACの採用はさらに増加しています。その汎用性と高い性能から、住宅、商業施設、産業用建築など幅広い用途で使用されています。
成長ドライバー
持続可能な建材の採用拡大
AACは軽量で原材料使用量が少なく、廃材もリサイクル可能であるため、従来の組積材に代わる環境配慮型の選択肢となっています。LEEDやBREEAMなどのグリーン認証への関心の高まりが、持続可能建築におけるAACの利用を促進しています。
優れた断熱性・遮音性
AACブロックやパネルは高い断熱性を備え、冷暖房エネルギー消費を削減します。これは世界的な省エネ規制や、快適でエネルギー効率の高い建物への需要増加と一致しています。
急速な都市化とインフラ開発
アジア太平洋、中東、アフリカなどの新興地域では建設活動が急速に進展しています。AACは軽量で基礎荷重を低減でき、施工スピードも速いため、大規模住宅プロジェクトに最適です。
耐火性と安全規制への適合
AACは不燃性で耐火性能が高く、高層ビル、病院、商業施設、産業施設など、厳格な防火基準を求められる用途に適しています。
労働効率と施工スピードの向上
AACパネルは施工が迅速で作業性が高く、工期短縮に貢献します。建設業界で労働力不足や工期圧縮の課題が続く中、AACの効率性は大きな利点となっています。
モジュラー建築・プレハブ建築の成長
AACパネルは寸法精度、軽量性、組み立てやすさから、モジュラー建築やプレファブ工法での採用が増えています。このトレンドが市場需要を大きく後押ししています。
市場セグメンテーション
製品タイプ別
ブロック：最大セグメント。壁、間仕切り、耐力構造に広く使用。
