人気ゲームメーカーが参加する『ゲームステーション in あみあみ』が開催。限定商品や先行販売商品など、多数のアイテムが登場。

写真拡大 (全2枚)

大網株式会社


フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『ゲームステーション in あみあみ』を開催。


カプコン、スクウェア・エニックス、アトラス、インフォレンズ、empty、コーエーテクモゲームスが参加いたします。



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


【開催概要】


■ゲームステーション in あみあみ


■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店


■開催期間：2025年10月31日(金)～2025年11月16日(日)



■参加メーカー：


●カプコン


●スクウェア・エニックス


●アトラス


●インフォレンズ


●empty


●コーエーテクモゲームス



限定商品や先行販売商品など、多数のアイテムが登場。


商品サンプルの展示・ゲームPVなどを放映予定です！



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)