人気ゲームメーカーが参加する『ゲームステーション in あみあみ』が開催。限定商品や先行販売商品など、多数のアイテムが登場。
大網株式会社
フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『ゲームステーション in あみあみ』を開催。
カプコン、スクウェア・エニックス、アトラス、インフォレンズ、empty、コーエーテクモゲームスが参加いたします。
【開催概要】
■ゲームステーション in あみあみ
■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店
■開催期間：2025年10月31日(金)～2025年11月16日(日)
■参加メーカー：
●カプコン
●スクウェア・エニックス
●アトラス
●インフォレンズ
●empty
●コーエーテクモゲームス
限定商品や先行販売商品など、多数のアイテムが登場。
商品サンプルの展示・ゲームPVなどを放映予定です！
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)