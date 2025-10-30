人気ゲームメーカーが参加する『ゲームステーション in あみあみ』が開催。限定商品や先行販売商品など、多数のアイテムが登場。

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『ゲームステーション in あみあみ』を開催。

カプコン、スクウェア・エニックス、アトラス、インフォレンズ、empty、コーエーテクモゲームスが参加いたします。

【開催概要】

■ゲームステーション in あみあみ

■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店

■開催期間：2025年10月31日(金)～2025年11月16日(日)

■参加メーカー：

●カプコン

●スクウェア・エニックス

●アトラス

●インフォレンズ

●empty

●コーエーテクモゲームス

限定商品や先行販売商品など、多数のアイテムが登場。

商品サンプルの展示・ゲームPVなどを放映予定です！

