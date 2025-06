またまた！超エキサイティン～！！「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス (バンダイナムコグループ本社:東京都千代田区))は、3Dアクションピンボールゲーム「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」を2025年10月中旬より全国の玩具販売店、各種ECサイトにて発売いたします。

1プレイは約3分!セットから終了まで約10分とスピーディー!

アメリカンバトルドーム ver.ホワイトは、1994年の発売からこれまでSNS等で数々の話題を生んだ「アメリカンバトルドーム」の新色版で、このたび新たに販売開始いたします。当時のエキサイティングな楽しさはそのままに、本体色はこれまで未発売のホワイトカラーを採用し、令和の「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」として生まれ変わりました。

本商品は中央から転がってくるボールをフリッパーではじいて相手のゴールにシュートしていく、超エキサイティングな3Dピンボール型アクションゲームです。

本体はボールが視認しやすいホワイトベースを採用、カラーボールは初の青・黒・赤の3種類の色を付属しています。ボールの種類が増えたことにより、辛口モードでプレイしたり、一発逆転を狙えるため、当時遊んでいた方も、まだ遊んだことのない方も、さらに超エキサイティン~!!なプレイが楽しめます。

2人から4人まで対戦可能!フリッパー連打でボールをはじけ!【遊び方は超カンタン!】

本体中央上部からランダムに落ちてくるボールをフリッパーではじいて相手のゴールにシュートします。はじいたボールがベルにあたると「チンッ!チンッ!」と鳴り、よりエキサイティングなゲーム展開になります。ボールが全て下に落ちた時点で、プレイヤー全員で自分のゴールに入ったボールをカウントし、一番マイナスの少ない点数の人が勝ちとなります。電池不要で2~4人まで遊べる、手に汗にぎる超エキサイティングなゲームです。

青ボールはマイナス1点、黒ボールはマイナス5点、赤ボールは激辛のマイナス10点!!

【セット内容】※本体に貼るシールシート2枚も付いています。※画像はイメージです。本体色は白になります。パッケージ【商品概要】※一般販売向け商品

商品名:アメリカンバトルドーム ver.ホワイト

セット内容:●本体ベース…1個●ドームトップベース…1個●フリッパー…4個●ドームトップ…1個

●センターホール…1個●ドームトップ支柱…2個●反射板…4個●ネット…1個

●S字型スピン…4個●ベル…4個●フェンス…2個●カラーボール(青)…55個

●カラーボール(黒)…5個●カラーボール(赤)…10個 ●本体用シールシート…2枚

商品サイズ:約(W)725×(D)725×(H)320mm 本体組み立て時

発売日:2025年10月中旬

価格:9,878円(税10%込) / 8,980円(税抜)

商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5149/

【プレミアム バンダイ で予約受付中!】

プレミアムバンダイ限定品「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト【カラーボール増量セット】」は

激辛の赤ボールが10個増量されて、合計20個入っています。

予約受付URL: https://p-bandai.jp/item/item-1000231075/(https://p-bandai.jp/item/item-1000231075/)

予約受付 : 2025年6月16日(月)~

Battle Dome and associated trademarks designated by (R) are trademarks of Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2025, Licensed by Anjar Co. LLC

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。