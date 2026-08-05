卓球のＷＴＴチャンピオンズ横浜２日目（５日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、男子シングルスで世界ランキング５位の張本智和（トヨタ自動車）は、初戦で同４４位のニコラス・ラム（オーストラリア）に３―０でストレート勝利をおさめた。

第１ゲーム（Ｇ）から圧巻の強さを見せつけ、１１―３でゲームを先制。その後も１１―６、１１―５と大差で勝負を制した。

前回大会で同１位の王楚欽（中国）を撃破し、頂点に立ってから１年。張本は「よりできることが増えた。技術、戦術の幅が増えただけではなく、質もしっかり試合で使えると思える自信があるくらい、練習してきた自負はある」と成長を口にした。

さらに、張本は今大会に向けてサーブの練習を重点的に行ってきた。その理由には「世界のトップ５、１０でサーブがうまくない人はいない中で、多分僕だけうまくない。ラリーだけで点を取ってきた」と告白。自信のあるラリーに加え「サーブもあれば、より楽に勝てると思う」と愚直に取り組んできた。

サーブ強化を考えるきっかけの一つには、７月にＵＳスマッシュ（米国）で格下のウラジミール・シドレンコ（ロシア）にストレート負けし、「実力で負けたというよりは、サーブで試合が崩れた」と悔しさを味わったことも大きかった。

まさかの敗北から鍛錬を重ね、自身の成長に胸を張る張本は「去年優勝しているので今年も優勝を狙うのは当然だが、本当に強敵が多いので、必死に頑張るだけ」と長い道のりを見据えた。