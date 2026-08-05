菊地亜美・舟山久美子…芸能界で海外移住の報告続々 昨年は大久保嘉人・SHELLY・優木まおみも
【モデルプレス＝2026/08/05】タレントの菊地亜美が2026年8月4日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、マレーシアとの二拠点生活を始めることを報告。芸能界では、海外移住の報告が相次いでいる。
【写真】マレーシア移住の46歳美女タレント「ゴージャスでおしゃれ」引っ越して1ヶ月の広々新居
菊地は、8月中にマレーシアへ移住すると発表。経緯について「今、長女が年長さんでもうすぐ小学生なんですけど。年少さんの秋ぐらいから、子供たちといろいろな習い事に行ったり、幼稚園を楽しんだり、子供と関わっていく中で、『移住もありなんじゃないか？』と思ったんですよね」と振り返った。
移住期間は2〜3年を想定していると言い、「私は仕事をそのまま続けるので、私だけで言ったら二拠点生活になる感じですかね」とコメント。続けて「大人は二拠点スタイル、子供はマレーシアにいて、もちろん（子供たちを）1人にする環境は絶対にないので、どっちかが見たりとか、一緒にマレーシアで過ごしたりっていう感じになると思います」と話していた。なお、菊地は2018年2月に5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子、2025年3月に第2子の出産を報告している。
また、7月28日には、モデルでタレントの“くみっきー”こと舟山久美子が家族でシンガポールへ移住することを報告。「答えのない選択に迷うことももちろんあるけれど、一人の母として、一人の人間として挑戦し続ける背中を見せていきたいという気持ちを大切に、また一歩わたしらしく進んでいけたらと思います」と今後の決意を記していた。くみっきーは2019年に一般男性との結婚を発表。2021年9月に第1子を出産、2024年10月に第2子を出産し、2026年4月23日に第3子妊娠を発表している。
2025年1月10日には、サッカー元日本代表の大久保嘉人が、同年4月から家族とスペインへ移住することを報告。「かつて現役時代を過ごしたスペインで、新たにサッカーを学び、環境を変えて自分らしく挑戦をしていきたいと思います」と伝えた。大久保は、2004年12月に妻の莉瑛さんと結婚。4人の息子を持つ。
タレントのSHELLYも同年4月20日、オーストラリアへの移住を発表。決断の理由について「子供たちの視野を広げるためにもいつか海外で生活してみたい！と、前からパートナーと話していた中で、いろいろな環境が整い今おもいきって動くことにしました」と明かしていた。
SHELLYは、2014年1月に番組ロケを通じて知り合ったテレビ番組ディレクターと約1年の交際を経て結婚。2016年1月に第1子女児、2018年1月には第2子となる次女を出産し、2019年11月に離婚の成立を発表した。2022年5月には事実婚関係であるパートナーとの間に第3子女児が誕生したことを明かしている。
5月24日には、タレントの優木まおみが、7月をもって芸能活動を休止し、8月からマレーシアへ移住することを報告。夫は仕事のため日本に残るとし、「子供2人連れて、なかなかすぐには私自身、日本に戻れないだろうな、と想像できるので、8月から数ヶ月は、自分自身も今までやりたくてずっとできなかった英語の勉強をするために、語学学校に3ヶ月程度は毎日通うつもりで、準備をしています」と、語学学校に通う予定も伝えていた。優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生している。（modelpress編集部）
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◆菊地亜美、マレーシアでの二拠点生活開始
菊地は、8月中にマレーシアへ移住すると発表。経緯について「今、長女が年長さんでもうすぐ小学生なんですけど。年少さんの秋ぐらいから、子供たちといろいろな習い事に行ったり、幼稚園を楽しんだり、子供と関わっていく中で、『移住もありなんじゃないか？』と思ったんですよね」と振り返った。
また、7月28日には、モデルでタレントの“くみっきー”こと舟山久美子が家族でシンガポールへ移住することを報告。「答えのない選択に迷うことももちろんあるけれど、一人の母として、一人の人間として挑戦し続ける背中を見せていきたいという気持ちを大切に、また一歩わたしらしく進んでいけたらと思います」と今後の決意を記していた。くみっきーは2019年に一般男性との結婚を発表。2021年9月に第1子を出産、2024年10月に第2子を出産し、2026年4月23日に第3子妊娠を発表している。
◆昨年には大久保嘉人・SHELLYが移住報告
2025年1月10日には、サッカー元日本代表の大久保嘉人が、同年4月から家族とスペインへ移住することを報告。「かつて現役時代を過ごしたスペインで、新たにサッカーを学び、環境を変えて自分らしく挑戦をしていきたいと思います」と伝えた。大久保は、2004年12月に妻の莉瑛さんと結婚。4人の息子を持つ。
タレントのSHELLYも同年4月20日、オーストラリアへの移住を発表。決断の理由について「子供たちの視野を広げるためにもいつか海外で生活してみたい！と、前からパートナーと話していた中で、いろいろな環境が整い今おもいきって動くことにしました」と明かしていた。
SHELLYは、2014年1月に番組ロケを通じて知り合ったテレビ番組ディレクターと約1年の交際を経て結婚。2016年1月に第1子女児、2018年1月には第2子となる次女を出産し、2019年11月に離婚の成立を発表した。2022年5月には事実婚関係であるパートナーとの間に第3子女児が誕生したことを明かしている。
5月24日には、タレントの優木まおみが、7月をもって芸能活動を休止し、8月からマレーシアへ移住することを報告。夫は仕事のため日本に残るとし、「子供2人連れて、なかなかすぐには私自身、日本に戻れないだろうな、と想像できるので、8月から数ヶ月は、自分自身も今までやりたくてずっとできなかった英語の勉強をするために、語学学校に3ヶ月程度は毎日通うつもりで、準備をしています」と、語学学校に通う予定も伝えていた。優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生している。（modelpress編集部）
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