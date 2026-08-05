「No No Girls」ASHA＆KOKONA、デビュー決定 ユニット・TAKARAとしてセルフプロデュース楽曲リリースへ
【モデルプレス＝2026/08/05】BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」に参加していたASHAとKOKONAが、新ユニット・TAKARAとしてデビューすることが決定した。
【写真】ちゃんみな、オーディションファイナリストと4ヶ月ぶりの圧巻コラボ
既成概念にとらわれない独創的な世界観とタフなラップスキルで強烈なインパクトを残したASHA。エモーショナルな歌声と圧倒的な表現力で人々を魅了するKOKONA。セルフプロデュースを武器に、それぞれ異なる個性と才能を持つ2人が融合し、唯一無二の表現を生み出すユニットとして、新たな1歩を踏み出す。
HANA、ふみのに続く「No No Girls」出身のTAKARAが、ちゃんみなの主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第2弾アーティストとして、「Time is money」を8月8日にリリース。YouTube上に突如公開された動画で、ASHAとKOKONAによるアーティストデビューがサプライズ発表された。
動画では、着物姿に身を包んだ2人が「TAKARA」の文字を書き上げ、新たな活動のスタートを印象的に表現。楽曲の詳細やコンセプトはほとんど明かされていない。デビュー曲は「Time is money」。ASHAとKOKONAがセルフプロデュースを手がけた楽曲で、現時点では音源は未公開。デビューは8月8日に予定されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ちゃんみな、オーディションファイナリストと4ヶ月ぶりの圧巻コラボ
◆ASHA、KOKONAによるユニット・TAKARA、デビュー決定
既成概念にとらわれない独創的な世界観とタフなラップスキルで強烈なインパクトを残したASHA。エモーショナルな歌声と圧倒的な表現力で人々を魅了するKOKONA。セルフプロデュースを武器に、それぞれ異なる個性と才能を持つ2人が融合し、唯一無二の表現を生み出すユニットとして、新たな1歩を踏み出す。
◆新ユニット・TAKARA「Time is money」8月リリースへ
HANA、ふみのに続く「No No Girls」出身のTAKARAが、ちゃんみなの主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第2弾アーティストとして、「Time is money」を8月8日にリリース。YouTube上に突如公開された動画で、ASHAとKOKONAによるアーティストデビューがサプライズ発表された。
動画では、着物姿に身を包んだ2人が「TAKARA」の文字を書き上げ、新たな活動のスタートを印象的に表現。楽曲の詳細やコンセプトはほとんど明かされていない。デビュー曲は「Time is money」。ASHAとKOKONAがセルフプロデュースを手がけた楽曲で、現時点では音源は未公開。デビューは8月8日に予定されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】