渋谷109が「その年にZ世代で流行したもの」を発表するトレンド大賞。その選考会議であがった「天女界隈」「ファッションスピ」って一体何？

【写真を見る】Z世代の2026年トレンドに？「天女界隈」「ジェリーバッグ」「ファッションスピ」とは？【THE TIME,】

「天女界隈」に「2016年リバイバル」

若者トレンドについてマーケティング調査を行っている『SHIBUYA109 lab. 』。その精鋭たちによる「2026年のトレンド分析会議」に潜入しました。

前編では▼カフェ・フード⇒【デカドリンク】【おかずかき氷】など▼モノ・コト⇒【目印アクセサリー】【山手線1周】▼流行語⇒【顔ない】【シャバい】などといったキーワードが登場しましたが、後編はどんなトレンドが出てくるのでしょうか？

まずは、ファッション部門。

会議のメンバーからは「星」「ドット」「天使の羽」という言葉。K-POPブームから派生したファッションスタイル【ウィッシュコア】を象徴する柄やモチーフがブームの中、特に人気なのがー

『SHIBUYA 109 lab. 』所長・長田麻衣さん：

「【天女界隈】の子がめっちゃいる。カーディガンやシャツなどを少しはだけさせて着るのが天女みたいだから天女界隈」

また、これからさらに流行ると予想されるのが【ランジェリーコア】とのこと。

2016年に流行ったサテン素材のキャミソールなど「インナーウェア」をファッションとして取り入れるスタイルです。

街で調べてみると、20代女性は白い長袖Tシャツの上に黒のキャミソールを合わせ「一枚上から着るだけでオシャレに見える。重ね着ってすごくオシャレ上級者」

別の20代女性は、少し長めのキャミソールをトップス代わりに。胸やお腹周りに大柄のスカーフを巻いています。「体型カバーできそう。腰回りとかヒップの形が隠れたりする」

首元にフィットするデザインのアクセサリー【チョーカー】も同じくリバイバルブームになっていますが、2016年に流行った時と同じではなく、“トップスと一体化”したものに進化しています。

▼高2女子：「ネックレスしなくても首元が可愛い」

▼20代女性：「以前の流行りを進化させて、今の流れに合わせているのかな」

この夏注目「ジェリーバッグ」

“小物のリバイバルブーム”も、トレンド会議の話題に。

「結構すっきり系の淡い色が流行ったね」

「ジェリーバッグやジェリーシューズにしろ、透明感クリアな」

2000年代初めに塩化ビニルで作られた「クリアバッグ」と呼ばれるアイテムが、パステルカラーや半透明のデザインに変わり【ジェリーバッグ】という名で人気になってきているといいます。

▼大学生：「色がすごく可愛い。夏っぽい素材だし、キーホルダーとか色々つけらて可愛い」

「穴あけ」「チカチカ」凝った写真加工

2026年のトレンド会議、続いての話題は「SNSでの写真加工」について。

「凝った加工が増えている」とのことで、穴あけパンチでくり抜いたように丸や星型の穴をあける【穴あけパンチ加工】や、点滅・フラッシュなどエフェクトをつける【チカチカ加工】というキーワードがあがりました。

こうした人気の背景には、何があるのでしょうか？

『SHIBUYA 109 lab. 』研究員・田辺さん：

「電車移動の時に加工をして、1つの加工をすることに集中することでデトックスできていいみたいな話も出ている。頭が無になれていいみたいな」

編み物や料理などと同じように、写真の加工も癒しの一つとなっているのです。

広がる「ファッションスピ」

「趣味」部門で出てきたのは、神社参拝やパワースポットなどを巡る【スピ活】です。

『SHIBUYA 109 lab. 』所長・長田麻衣さん：

「ちょっと落ち着きたいみたいな気持ちで、“ファッションスピ感”がある。ガチで信じているとかではなく、お出かけついでに神社行っておこうとか。【ファッションスピ】」

街で聞いてみるとー

▼20代女性：「パワーストーンを買った。恋愛とか仕事とか金運のお守り」

▼高2女子：「お守りや御朱印を集めるのも楽しいし、ライブ当選しますようにとか、学校で席替えがあったらお願いごとをする」

軽い気持ちでお守りなどを身に着けるのがイマドキとのことで、“自作の”【ウォーリーストーン】を持ち歩く人も。

高3女子：

「友達と作った。粘土を好きな形にして乾かしたらできる」

「ウォーリーストーン」とは、古代ギリシャが起源とされる癒しの石。平たい円形の石の中央には凹みがあり、そこに親指を置いて触ることで「心のイライラが落ち着く」と話します。

『SHIBUYA 109 lab. 』所長・長田麻衣さん：

「心の拠り所＝ファッションスピ。何でもいいんです」

2026年も折り返し。今年はどんなトレンドランキングになるのでしょうか？

（THE TIME,2026年7月30日放送より）