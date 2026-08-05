台風13号は、強い勢力で6日(木)夜には大東島近海へ進み、速度を落としながら7日(金)頃から8日(土)頃にかけて沖縄本島を直撃する恐れがあります。台風の動きが遅くなるため、沖縄では影響が長引く見込みです。また、台風から離れた西日本の太平洋側でもうねりを伴った高波に警戒が必要です。台風周辺の湿った空気が流れ込み、九州南部でも雨量が多くなる恐れがあります。

台風13号の進路と特徴

大型で非常に強い台風13号は、5日(水)午前3時には日本の南にあって、1時間におよそ20キロの速さで西へ進んでいます。台風は小笠原諸島からは遠ざかりつつありますが、今後は強い勢力で南西諸島に接近する見込みです。6日(木)夜には大東島近海へ進み、速度を落としながら7日(金)頃から8日(土)頃にかけて沖縄本島を直撃するでしょう。





沖縄付近で 台風 の動きが遅くなるため、沖縄では影響が長引く恐れがあります。

沖縄は非常に激しい雨や猛烈な風の恐れ

小笠原諸島では、5日(水)は非常に強い風が吹き、猛烈なしけとなるでしょう。沖縄地方では5日(水)から、奄美地方では6日(木)から、猛烈なしけとなりそうです。また、沖縄地方と奄美地方では6日(木)から8日(土)頃にかけて、大気の状態が非常に不安定となって、非常に激しい雨が降り、猛烈な風が吹く恐れがあります。



[波の予想]

5日(水)に予想される波の高さ

伊豆諸島 6メートル うねりを伴う

小笠原諸島 9メートル うねりを伴う

奄美地方 6メートル うねりを伴う

沖縄地方 9メートル うねりを伴う

6日(木)に予想される波の高さ

奄美地方 10メートル うねりを伴う

沖縄地方 10メートル うねりを伴う

7日(金)に予想される波の高さ

奄美地方 10メートル うねりを伴う

沖縄地方 10メートル うねりを伴う



[風の予想]

5日(水)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

小笠原諸島 20メートル(30メートル)

沖縄地方 20メートル(30メートル)

6日(木)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

沖縄地方 40メートル(60メートル)

奄美地方 23メートル(35メートル)

7日(金)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

沖縄地方 40メートル(60メートル)

奄美地方 30メートル(45メートル)



[雨の予想]

6日(木)6時から7日(金)6時までに予想される24時間降水量は多い所で

奄美地方 100ミリ

沖縄地方 120ミリ

7日(金)6時から8日(土)6時までに予想される24時間降水量は多い所で

奄美地方 200ミリ

沖縄地方 200ミリ



小笠原諸島では5日(水)は、うねりを伴った高波に厳重に警戒してください。沖縄地方と奄美地方では9日(日)頃にかけて、うねりを伴った高波と暴風に厳重に警戒してください。特に沖縄地方では6日(木)からは、一部の住家が倒壊する恐れもある猛烈な風が吹く所がある見込みです。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、沖縄地方では、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。高潮にも警戒が必要です。

西日本の太平洋側も高波に警戒 雨量が多くなる恐れも

台風から離れた関東から九州の太平洋側にもうねりが入り、波が高くなるでしょう。海水浴シーズンですが、海のレジャーはご注意ください。特に、四国や九州南部では6日(木)から9日(日)頃にかけて、うねりを伴い大しけとなる見込みです。高波に警戒が必要です。



また、東海から九州南部には台風周辺の湿った空気が流れ込み、三重県や宮崎県などの東や南東に開けた斜面を中心に雨量が多くなる恐れがあります。土砂災害や河川の増水に注意が必要です。



[波の予想]

6日(木)に予想される波の高さ

四国地方 6メートル うねりを伴う

九州南部 8メートル うねりを伴う

7日(金)に予想される波の高さ

四国地方 6メートル うねりを伴う

九州南部 8メートル うねりを伴う



[雨の予想]

6日(木)6時から7日(金)6時までに予想される24時間降水量は多い所で

九州南部 150ミリ

7日(金)6時から8日(土)6時までに予想される24時間降水量は多い所で

九州南部 200ミリ