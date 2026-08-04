今年3月28日、東京・大井町の複合大型施設内にオープンした映画館「TOHOシネマズ大井町」。最先端技術「Dolby Cinema（R）（ドルビーシネマ）」を都内のTOHOシネマズとして始めて導入した画期的な劇場だが、開業から4カ月、ある“問題”が発生していた。

それは、危険な暑さが続くこの時期においては、きわめて重大な問題だった。

「8月2日、XではTOHO大井町劇場の一部スクリーン、ロビーで空調が効かず“サウナ状態”だったとする報告が注目を集めました。この投稿に実際に劇場を訪れていたユーザーの声も集まり、上映後に“お詫びチケット（特別入場券）”が一部の客に配られていたという報告や、上映前に空調に関する説明がなかったとする報告などが寄せられました。

なお、同館のGoogle口コミでも空調に関する意見が寄せられており、《劇場内の空調が全く効いておりません。上映後体調不良になりました》《8/1 レイトショーを見るも、館内、シアター内ともに暑すぎて、不快だった》《すれ違う人皆汗だくになってます》など改善を求める声が多数散見されました。

外の記録的な暑さに加えて、室内でも空調が機能していないのなら、熱中症になるリスクも十分考えられます。なお、映画館における空調トラブルはたびたび起こっており、昨年8月には109シネマズHAT神戸で発生。あらかじめ“鑑賞に堪えない場合は返金する”として、謝罪の声明を公式HPで掲載していました」（WEBメディア記者）

気鋭の劇場で、一体何が起きていたのか――。本誌が8月3日にTOHOシネマズ株式会社に詳細を問い合わせたところ、回答期限までに返答はなかったが、4日昼にTOHOシネマズ大井町の公式HPで《館内空調環境に関するお知らせ》と題した声明が掲載された。

同館は声明で、《現在、当劇場では外気温により館内の空調環境に影響が生じており、劇場ロビーおよび一部シアターにおいて十分な空調効果を発揮できていない状況が発生しております》と説明し、《ご来場のお客様には、多大なるご迷惑とご不便をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます》と謝罪。

その上で、8月3日夜時点で、応急的な増強工事を行ったとして、《現在の館内環境は改善に向かっております》と説明。《引き続き施設全体の空調システムを含め、お客様に快適にご鑑賞いただける環境の維持と、設備の安定稼働に向けて全力で対応してまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます》と呼びかけ、締めくくっていた。

現在、TOHOシネマズでは『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』『Michael／マイケル』など老若男女が楽しめるタイトルが目白押し。それだけに、大井町館のみならず、全国の各館で万全な体制をもって来場客を迎えてほしいものだ。