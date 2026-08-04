『ナイトスクープ』増田紗織アナ、フリー転身で給与減を告白「ちょっと思ってたのと違いました…」不安は今年度の“税金”
フリーアナウンサーの増田紗織（29）が、1日放送のテレビ東京『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（土曜 深0：55）に出演。フリー転身で給与が減ったことを明かした。
【動画】増田アナのお姉さん!?日本テレビワシントン支局の増田理紗記者
2019年にABCテレビに入社した増田アナ。入社半年で人気番組『探偵!ナイトスクープ』の秘書に抜てきされた。『ナイトスクープ』を通して「バラエティーが大好きになったんです。だからもっとやりたいなと思って会社をこの春辞めたんですけど、ちょっと思ってたのと違いました…」と切り出した。
「バラエティーがこんなにエピソードトークを求められると思ってなかった」といい「こんなに自分の身を切り売りしないといけないんだとちょっと思って。最近はちょっとやられてます」と明かした。
「今、マネジャーさんと定期的に会って“どんなエピソード話せる？”っていうのを作戦会議みたいなのをやってくださるんです。『こういうのがあります』って話すと『で？で？それで？』ってグーッと追い詰められて『もう出てきません！』っていう状態で。『エピソードが薄すぎる。最新の半導体より薄いよ』って言われて」と赤裸々に話した。
番組中、東京のカンペは“横書き”、関西のカンペは“縦書き”という話題が上った。その流れで、スタッフから「フリーになったら収入増える？」とのカンペが出た。これに増田は「増えません」と即答。「増えておりません。減ってます」と述べた。
松岡昌宏が「いやいや。そして、これから増えていきます！」とフォロー。増田アナは「増やします！」と宣言した。一方で、「でも増やすために、ちょっとどうしようって思って」と不安を吐露。「フリーになって1番怖いのが今年度の税金。税金がちゃんと払えるか不安があって」と説明した。
ホリプロ所属の増田は「5月のお給料明細が届いた時に、三度見しました」と発言。「生活できないって思いました」と苦笑すると、松岡が「『二軒目どうする？』はそんなに（ギャラが）入んないんじゃないかな」と話し、共演者の笑いを誘っていた。
【動画】増田アナのお姉さん!?日本テレビワシントン支局の増田理紗記者
2019年にABCテレビに入社した増田アナ。入社半年で人気番組『探偵!ナイトスクープ』の秘書に抜てきされた。『ナイトスクープ』を通して「バラエティーが大好きになったんです。だからもっとやりたいなと思って会社をこの春辞めたんですけど、ちょっと思ってたのと違いました…」と切り出した。
「今、マネジャーさんと定期的に会って“どんなエピソード話せる？”っていうのを作戦会議みたいなのをやってくださるんです。『こういうのがあります』って話すと『で？で？それで？』ってグーッと追い詰められて『もう出てきません！』っていう状態で。『エピソードが薄すぎる。最新の半導体より薄いよ』って言われて」と赤裸々に話した。
番組中、東京のカンペは“横書き”、関西のカンペは“縦書き”という話題が上った。その流れで、スタッフから「フリーになったら収入増える？」とのカンペが出た。これに増田は「増えません」と即答。「増えておりません。減ってます」と述べた。
松岡昌宏が「いやいや。そして、これから増えていきます！」とフォロー。増田アナは「増やします！」と宣言した。一方で、「でも増やすために、ちょっとどうしようって思って」と不安を吐露。「フリーになって1番怖いのが今年度の税金。税金がちゃんと払えるか不安があって」と説明した。
ホリプロ所属の増田は「5月のお給料明細が届いた時に、三度見しました」と発言。「生活できないって思いました」と苦笑すると、松岡が「『二軒目どうする？』はそんなに（ギャラが）入んないんじゃないかな」と話し、共演者の笑いを誘っていた。