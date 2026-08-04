俳優の仲野太賀（33）が、7月24〜26日に苗場スキー場で開かれた「FUJI ROCK FESTIVAL'26」で、女性と親密に過ごしていたと、8月1日配信の「女性自身」が報じた。

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“新恋人”と報じられた女性は女優の河合優実に似たスラリとした女性。記事によれば、2人は腕を組んで歩き、“恋人つなぎ”で手を握るなど、周囲を気にする様子もなくフェスを満喫していたという。

仲野は現在、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主人公の豊臣秀長を熱演中。秀吉を支えた天下一の補佐役を演じている。

大河の顔に放送期間中の熱愛発覚とは、NHKや制作関係者が神経をとがらせそうな話だが、「今回は大きな痛手にはなりそうもない」とスポーツ紙芸能記者はこう話す。

「仲野は“アイドル売り”されて人気が出たタイプではないし、33歳の独身俳優ですから、交際が事実だったとしても、特に問題はない。既婚者との関係や二股などのトラブルが出ない限り、むしろ仕事一辺倒ではない人間味として受け止められるでしょう。変装してコソコソ会うのではなく、大勢が集まる音楽フェスで堂々と過ごしていた点も、仲野らしいと好意的に見られそうです」

仲野は決して、作り込まれた“二枚目俳優”ではなく、情けない男や頼りない青年も自然に演じ分けてきた演技派。その一方で、菅田将暉をはじめ同世代の俳優やクリエーターとの交友が広く、芸能界では親しみやすい“人たらし”として知られている。

また女性関係の報道も今回が初めてではない。2015年には門脇麦（33）との交際が報じられ、双方の所属事務所も当時、「仲良くさせていただいている」と認めていた。その後も森川葵（31）との交際も報じられたが、大きなスキャンダルに発展したことはない。

「大河主演中は長期間にわたって生活を作品に拘束されます。息抜きできる相手や場所があることは、撮影を乗り切るうえでマイナスではありません。仲野の場合、今回の報道で視聴者が離れるとは考えにくく、女性層の関心がより高まる可能性すらあります」（芸能プロ関係者）

人気絶頂でもフェスに出かけ、一般客に交じって楽しむ姿は、大河俳優の看板を傷つけるどころか、仲野の気取らないイメージを補強することになりそうだ。

ただし、本人にとって厄介なのは、今後も行く先々でスマホを向けられることか。天下取りの代償として、気軽なデートは難しくなりそうだ。

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