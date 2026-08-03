サッカー元日本代表FWの福田正博氏（59）が、3日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演し、日本代表の森保一監督（57）とのエピソードを披露した。

ゲスト出演した森保監督のサプライズゲストとして、ラモス瑠偉氏、井原正巳氏、柱谷哲二氏とともに登場。日本代表に森保監督が初めて呼ばれた時の思い出話に花が咲いた。

ほぼ無名で、名前の読み方さえ知られていなかった森保監督。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「一緒にプレーし始めたら、うまいわって感じですか？」と質問が飛んだが、福田氏は「僕は大したことないなと思った」とバッサリ。ひな壇から「失礼な！」とツッコミが相次いだ。

というのも、ポジション的なこともあったという。「僕は森保監督より前にいるから、いつも背中だから、何をやっているか分からないんですよ」。さらに「ああしてくれ、こうしてくれって何も言わないから、本当に黙って、黙々とやるから。主張しねえなと思って」とも振り返り、笑わせた。

そんな森保監督が、代表監督に就任したのが18年。福田氏は「絶対無理だと思いました。ドーハ（の悲劇）のメンバーの中では、僕の考えですけど、一番、監督に向いてないなと思った」とも分析した。

その理由も説明した。「90年代って、リーダーシップ像って、俺に付いて来いという、トップダウン形式だったけど、（森保監督は）そういうタイプじゃないから」。対照的に、森保監督は後方支援が得意なタイプと見ていたという。「だから、絶対に監督にならずに、いいコーチになるだろうなと思った」と、見解を語った。

森保監督も、指導者を目指してライセンスを取得したが、福田の見解に同意。「チャンスがあれば、監督をしたいなと思っていましたけど、おっしゃる通りです。コーチタイプだと思っていたので、自分のことを」と、自己分析していた。