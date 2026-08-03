【肉体改造】高須幹弥の大胸筋が覚醒！バズーカ岡田も「新・進化してる！」と驚愕
高須クリニックの高須幹弥が「【日体大ボディビル部】バズーカ岡田教授指導の下ポージング練習しました！」を公開した。ジュラシックカップ出場に向けて、日本体育大学ボディビル部を訪れ、バズーカ岡田教授や木澤大祐の指導のもと、本格的なポージング練習を行う様子が収められている。
動画の序盤、上半身裸になった高須の日焼けの甘さが指摘されるものの、大胸筋の仕上がりについては「ストリエーション（筋繊維の線）やばい」「新・進化してる！」とバズーカ岡田が絶賛した。同階級の対戦相手について「勝てる要素ないっすね」と弱気な高須に対し、「胸なら勝てます」と励ます一幕も見られた。
続いて、実際のポージング練習がスタート。「フロントリラックス」から始まり、「ダブルバイセップス」「ラットスプレッド」など規定ポーズを次々と披露した。「サイドチェスト」のポーズでは、筋肉だけでなく「顔、最高っすね」とその表情づくりも高く評価されている。「アブドミナル＆サイ」で足がつりそうになる場面もありつつ、腹斜筋のセパレートの美しさに称賛の声があがった。
ポージングを一通り終えた後、バズーカ岡田と木澤大祐から改善点が指摘された。足のカット（筋肉の境界線）をより鮮明に出すための足の置き方や、各部位に力を入れる感覚について、実践的なアドバイスが送られている。後半では、日体大の学生たちと並んでの比較ポージングも行われ、同階級の若手選手たちに引けを取らない堂々とした姿を見せた。
大会に向けた徹底的なポージング指導の様子は、ボディビル競技における「見せ方」の奥深さを知るきっかけになるだろう。
動画の序盤、上半身裸になった高須の日焼けの甘さが指摘されるものの、大胸筋の仕上がりについては「ストリエーション（筋繊維の線）やばい」「新・進化してる！」とバズーカ岡田が絶賛した。同階級の対戦相手について「勝てる要素ないっすね」と弱気な高須に対し、「胸なら勝てます」と励ます一幕も見られた。
続いて、実際のポージング練習がスタート。「フロントリラックス」から始まり、「ダブルバイセップス」「ラットスプレッド」など規定ポーズを次々と披露した。「サイドチェスト」のポーズでは、筋肉だけでなく「顔、最高っすね」とその表情づくりも高く評価されている。「アブドミナル＆サイ」で足がつりそうになる場面もありつつ、腹斜筋のセパレートの美しさに称賛の声があがった。
ポージングを一通り終えた後、バズーカ岡田と木澤大祐から改善点が指摘された。足のカット（筋肉の境界線）をより鮮明に出すための足の置き方や、各部位に力を入れる感覚について、実践的なアドバイスが送られている。後半では、日体大の学生たちと並んでの比較ポージングも行われ、同階級の若手選手たちに引けを取らない堂々とした姿を見せた。
大会に向けた徹底的なポージング指導の様子は、ボディビル競技における「見せ方」の奥深さを知るきっかけになるだろう。
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