元TOKIO・山口達也氏、湘南で家賃3.4万円の物件を契約 ロフト付きワンルームの“新拠点”を公開「十分」
元TOKIOの山口達也氏（54）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。YouTube活動の新たな拠点として神奈川・湘南エリアの物件を契約したことを報告した。
【動画】山口達也氏が契約した家賃3.4万円の湘南物件
山口によると、これまで期間限定で借りていた拠点が内装工事に入るため、退去を余儀なくされたことが移転の理由だという。そこで以前から憧れがあったという静かな湘南エリアで探し、知り合いの紹介を通じて新たな物件を決定した。
物件探しにあたっては、YouTubeの撮影に使用することをオーナーに伝えたところ、快諾を得られたと明かしている。山口は「料理をしたり、物をきれいにしたり、ご迷惑をかけないように気をつけてやります」と、今後の活動予定を語った。
新たに借りたのは、家賃3.4万円のロフト付きワンルーム物件。コンパクトなキッチンやユニットバス、天井の高い5.3畳の室内などを動画で披露しており、海から徒歩圏内の“新拠点”に山口は「十分」と満足げな様子を見せた。
動画内では、18歳から20歳頃に初めて一人暮らしをした東京・練馬区時代の思い出を語る場面も。当時は家賃6.7万円のワンルームで、冷蔵庫も洗濯機もない生活を送っていたという。その経験と比較し、今回の新拠点を「安いし、恵まれている」としみじみと語った。
【動画】山口達也氏が契約した家賃3.4万円の湘南物件
山口によると、これまで期間限定で借りていた拠点が内装工事に入るため、退去を余儀なくされたことが移転の理由だという。そこで以前から憧れがあったという静かな湘南エリアで探し、知り合いの紹介を通じて新たな物件を決定した。
新たに借りたのは、家賃3.4万円のロフト付きワンルーム物件。コンパクトなキッチンやユニットバス、天井の高い5.3畳の室内などを動画で披露しており、海から徒歩圏内の“新拠点”に山口は「十分」と満足げな様子を見せた。
動画内では、18歳から20歳頃に初めて一人暮らしをした東京・練馬区時代の思い出を語る場面も。当時は家賃6.7万円のワンルームで、冷蔵庫も洗濯機もない生活を送っていたという。その経験と比較し、今回の新拠点を「安いし、恵まれている」としみじみと語った。