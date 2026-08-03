米メディア報道…有望株2人を獲得

ブルージェイズのケビン・ガウスマン投手が2日（日本時間3日）、カブスに移籍することが明らかになった。米メディア「ジ・アスレチック」の敏腕記者、ケン・ローゼンタール氏らが報じた。カブスには鈴木誠也外野手、今永昇太投手の日本人選手2人が在籍している。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」でブルージェイズ番を務めるミッチ・バノン記者は自身のX（旧ツイッター）で「（ブルージェイズは）ブルット・ベイトマン外野手とテイト・サウスシーン内野手を獲得する」と、カブスから加入する選手を報じた。MLB公式サイトの球団別有望株ランキングで、サウスシーンは13位、ベイトマンは21位となっている。

昨季、ドジャースと世界一を争ったブルージェイズだが、今季はここまでア・リーグ東地区最下位に低迷。メジャー1年目の岡本和真内野手がチームトップの24本塁打、69打点の活躍も、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手ら主力の不振が続いた。

ガウスマンは今季23試合に先発し、127回1/3を投げて5勝10敗、防御率4.38の成績。2021年オフにブルージェイズと5年1億1000万ドル（約174億円）の契約を結んでいた。（Full-Count編集部）