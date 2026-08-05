オリンピックで10個のメダルを獲得した髙木美帆さんに高市総理大臣から国民栄誉賞が授与されました。（高市首相）「長きにわたりスピードスケート界の第一人者として世界の第一線で活躍され国民に広く夢と感動を、社会に明るい希望と勇気をもたらしました。おめでとうございます」幕別町出身のスピードスケート女子、髙木美帆さんに8月4日夕方、国民栄誉賞が授与されました。表彰式で高市総理