歴史的最強タッグ結成へ 大谷翔平＆スクバル、MLB史上初の直近2年連続MVP＆CY賞コンビ
ドジャースが1日（日本時間2日）、タイガースのタリク・スクバル投手（29）をトレードで獲得したと複数の米メディアが伝えた。同投手は20年にタイガースでメジャーデビューし、24年に18勝4敗、翌25年も13勝6敗、防御率2・21の好成績を残し、2年連続のサイ・ヤング賞を獲得。ドジャースが最強左腕を加え、3年連続ワールドシリーズ制覇を目指す。
米データ分析サイト「Opta STATS」はXに、直近2シーズン連続でMVPを獲得した選手と同じく直近の2シーズン連続でサイ・ヤング賞を獲得した選手が同一チームでプレーするのはMLB史上初と投稿。大谷翔平は過去に21年と23年から25年の3年連続となる4度のリーグMVPを受賞し、スクバルは昨年までア・リーグで2年連続のサイヤング賞を受賞。移籍が実現すれば、過去に例を見ないスーパースターの共演となる。
大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者も自身のXで複数回のサイ・ヤング賞受賞者が同一チームでプレーする12例目と紹介。スネルが18、23年の2度、サイヤング賞を受賞しており、ドジャースとしては21年のシャーザーとカーショー、25年のカーショーとスネルに以来、3度目の強力タッグ結成となる。