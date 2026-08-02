夏は汗をかくほどデトックスになる？東洋医学の視点

【梅雨の不調】「千人の冷えより、1人の湿気を取る方が難しい」漢方プロが教える、体が重だるい時のNG習慣

むくみ知らずのすっきりボディへ！体の“下水道”を整えるマッサージで不要な水分をデトックス

漢方養生指導士が解説「夏こそ体を温める」秋冬の不調を防ぐ東洋医学の知恵

なぜか体調が悪い…実は隠れ熱中症かもしれません！40代から気をつけたい３大共通点とは

閉経後に一気に老ける人の共通点５選。生理が止まった後こそ「人生の黄金期」に変える東洋医学の考え方とは

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チャンネル情報

香港出身、在日16年。東洋医学・中医学の知識をもとに、睡眠、自律神経、更年期、メンタルケア、季節養生など健康に役立つ情報をわかりやすく発信。毎日を元気に過ごすための養生法をお届けしています。 ・ホンマでっか!?TV出演 ・書籍執筆５冊 ・メディア、雑誌監修作多数