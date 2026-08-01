あやなん、“登録者数195万人”しばなんチャンネルを約3年ぶり更新 “顔出し”息子とダンス動画を公開「成長えぐい」「全員可愛い」
デジタルクリエイターのあやなんが8月1日、元夫で東海オンエアのメンバー・しばゆーとのYouTubeチャンネル「しばなんチャンネル」（登録者数195万人）を約3年ぶりに更新。長男と次男との動画を公開した。
【動画】“顔出し”息子とのダンス動画を公開したあやなん
あやなんは同日、自身のXで「こんばんは！約3年ぶりのしばなんチャンネルです!!!ご視聴よろしくお願いします!!!」と動画投稿を報告した。
「I Want You Back /Jackson5〜ポンス＆ぷく丸ver」と題し動画で、あやなんはJackson5の名曲を長男・ポンス、次男・ぷく丸と歌い、踊っていた。概要欄では「こんなに大きくなりましたー!!!!!」とつづっていた。
この投稿に「全員可愛い」「まじでなんか涙でてきた、最高の家族」「成長えぐい、、泣ける」といった反響が寄せられた。
あやなんは2024年にSNSを通じて、しばゆーと8年の結婚生活に終止符を打ったことを報告していた。
【動画】“顔出し”息子とのダンス動画を公開したあやなん
あやなんは同日、自身のXで「こんばんは！約3年ぶりのしばなんチャンネルです!!!ご視聴よろしくお願いします!!!」と動画投稿を報告した。
「I Want You Back /Jackson5〜ポンス＆ぷく丸ver」と題し動画で、あやなんはJackson5の名曲を長男・ポンス、次男・ぷく丸と歌い、踊っていた。概要欄では「こんなに大きくなりましたー!!!!!」とつづっていた。
この投稿に「全員可愛い」「まじでなんか涙でてきた、最高の家族」「成長えぐい、、泣ける」といった反響が寄せられた。
あやなんは2024年にSNSを通じて、しばゆーと8年の結婚生活に終止符を打ったことを報告していた。