ドラゴンズとジャイアンツのレジェンドが、ことし11月にバンテリンドームに集結します。

【写真を見る】“あの名勝負”が再び…!? 中日と巨人のレジェンドがバンテリンドームに集結 ｢LEGENDS MATCH 2026｣ 11月22日（日）開催

ドラゴンズとジャイアンツと言えば…思い出される試合。シーズン最終戦、勝ったチームが優勝という「10.8決戦」。

国民的行事とも呼ばれたあの名勝負が、再び見られるかもしれません。

OB戦「LEGENDS MATCH 2026」の開催決定

球団創設90周年の節目に、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのOB戦「LEGENDS MATCH 2026」が行われることが決まりました。

7月、両チームのOB会長の小松辰雄さん（67）と中畑清さん（72）らが集まり、出場者などについて話し合いました。

（ドラゴンズOB会長 小松辰雄さん）

「中畑清OB会長にお願いして『（OB戦を）やりましょう』ということになりました」

（ジャイアンツOB会長 中畑清さん）

「ジャイアンツを選んでくれた、他の球団ざまぁみろ（笑）」

主催するのは、中日新聞社とCBCテレビ。試合は、11月22日（日）にバンテリンドームで行われます。

出場選手やチケットの販売などについては、8月上旬ごろから順次発表されます。