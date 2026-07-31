3回まで1安打5奪三振の立ち上がり

【MLB】ドジャース ー マリナーズ（日本時間31日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地でのマリナーズ戦に先発登板した。初回に自己最速に迫る101.5マイル（約163.3キロ）を計測するなど、3回までに1安打無失点、5奪三振の立ち上がりを見せた。米識者は、2回に投じた“魔球”の連投に脱帽している。

初回からエンジン全開だった。20球を投じて101.5マイル（約163.3キロ）をマークし、本拠地のファンをどよめかせた。2回は12球で2つの三振を奪い3者凡退に抑え込む。3回2死から初安打となる中前打を許したものの、後続を断ち切った。3回まで52球を投げ、1安打無失点で5つの三振を奪う好投を見せている。

圧巻だったのは2回だ。強打者のジョシュ・ネイラー内野手を2球で追い込むと、最後は外角に逃げるスプリッターで三振に仕留めた。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は「ロウキ・ササキ、93マイル（約149.7キロ）の凄まじいスプリット」として映像付きで紹介すると、続く昨季60本塁打を放ったカル・ローリー捕手に対しても、4球目のボール球のスプリットで三振斬りとした。

あのローリーが自身のバッティングを一切させてもらえず、フリードマン氏は「ロウキ・ササキ、92マイル（約148.1キロ）のエグいスプリット」と、自身のX（旧ツイッター）を連投して速報した。（Full-Count編集部）