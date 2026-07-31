世帯年収1800万円でも「業務スーパー」の30代男性　8000万円の住宅ローンと保育費月6万円で「大した贅沢もできない」

世帯年収が1800万円をともなれば、さぞかし優雅な暮らしができそうに思えるが、現実はそう甘くもないらしい。

投稿を寄せた千葉県の30代男性（専門職／コンサルタント・士業・金融・不動産／世帯年収1800万円）は、自身が年収1200万円で、年収600万円の妻と3歳になる子どもの3人暮らし。郊外に庭付きの注文住宅を建てて住んでいるというが、マイホームの購入にあたっては

「物価上昇の煽りを受け土地建物で総額8000万円程度かかった」

と想定以上の出費となった様子。近年の物価高が直撃したようだ。（文：篠原みつき）

「食材はふるさと納税で頼んだり、業務スーパーや市場などでまとめ買い」

土地建物で8000万円となれば、毎月の住宅ローン返済も相当な額になるだろう。そのためか、日々の食費はかなり手堅く抑えている。

「食費は、月に2〜3回の外食（と言ってもファミレスやチェーン店での外食が多い）と、それ以外は自宅で食事を取ることが多く、外食費も合わせると月に3〜4万円程度」

外食費込みで月3〜4万円というのは、世帯年収1800万円にしてはかなり慎ましい設定だ。普段の買い物についてこう明かしている。

「食材はふるさと納税で頼んだり、業務スーパーや市場などでまとめ買いして蓄えているものを使用している」

徹底した節約対策だが、家計に重い負担となっているのが幼い子どもの保育料だ。

「教育費は3歳になるものの保育園無償化は来年度からであり、保育費で月に6万円以上支払っている」

出費が嵩む現状について、男性は「この支払いと住宅ローンの支払いが非常にウェイトを占めており、大した贅沢もできない」と結んだ。

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