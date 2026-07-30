【令和8年熊本地震】イオン、イオンモール熊本の爆発事故について7人死亡と発表 30日午後1時に「4名の方の死亡が確認された」
イオンは30日、公式サイトを更新。熊本県で28日午後4時27分ごろ発生した、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」に伴うイオンモール熊本の爆発事故についての、これまでの経緯を時系列で発表。同社が確認した「現時点での人的被害状況」として7人が亡くなったことを発表した。
【画像】イオンが発表した、イオンモール熊本の爆発事故についての時系列経緯
同社は昨日発表した文書に「事案概要 」「現時点の人的被害（当社確認分）」「建物・設備被害（現時点で把握している範囲）」「当社の対応」「今後の対応」「業績への影響」と、これまでの時系列を付けた形で再度発表。【現時点での人的被害状況（当社確認分）】として「お亡くなりになられた方：７名」と伝えた。
また時系列では、時間ごとにどういった対応が行われたかを表にして整理。29日午前8時に「イオンモール内で発見された方2名の死亡が確認された」、午後2時45分に「さらに発見された方1名の死亡が確認された」、30日午後1時に「さらに4名の方の死亡が確認された」と伝えた。
■報告（文書部分のみ）
イオンモール熊本の爆発事故について
このたび、「イオンモール熊本」で発生した爆発事故により、尊い命を失われた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆さま、負傷された皆さまに、深くお詫び申し上げます。
地震発生直後、ショッピングセンターとして、まずお客さまの避難誘導を行いました。そして、イオンモール熊本に出店する２０４の専門店等の従業員ならびにグループ従業員が避難いたしました。
爆発後、専門店ならびにグループ従業員約２,７００名の安否について、イオングループ安否確認システムを用いて、確認に努めてまいりました。
今後も行政・消防・警察等の指導をいただきながら、捜索等について全力を尽くす所存です。
１．事案概要
７月２８日１６時２７分頃、熊本県熊本地方を震源とする最大震度７の地震が発生しました。発災直後より、館内放送および館内巡回等によりお客さまの安全確保を開始し、順次、屋外への避難誘導を実施しました。 その後、避難誘導後に、爆発が発生しました。爆発の原因を含む詳細は現在確認中です。 また、地震発生後、警察・消防等へ速やかに連絡し、関係当局のご指示のもと対応しています。
２．現時点の人的被害（当社確認分）
・お亡くなりになられた方 ：７名
３．建物・設備被害（現時点で把握している範囲）
・天井の落下・外壁の一部落下・スプリンクラーの開放
４．当社の対応
当社は、亡くなられた方々やご遺族の皆さま、負傷された方々に対し、誠心誠意の対応をさせていただくとともに、警察・消防等の関係機関と連携し、現場の安全確保および原因確認に全面的に協力しています。 社内対応として、７月２８日１６時４０分より「熊本地震対策本部」を設置し、被害状況の集約と今後の対応方針の確認を行っています。また、イオンモール熊本については営業を休止しています。
５．今後の対応
爆発の原因および被害の全容について、関係当局のご指示のもと確認を進めています。確認できた事実は、速やかに公表します。あわせて、再発防止に向け、必要な対策を徹底してまいります。
６．業績への影響
本件が当社連結業績に与える影響については現在精査中でございます。今後、業績への重要な影響が見込まれる場合や、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
【画像】イオンが発表した、イオンモール熊本の爆発事故についての時系列経緯
同社は昨日発表した文書に「事案概要 」「現時点の人的被害（当社確認分）」「建物・設備被害（現時点で把握している範囲）」「当社の対応」「今後の対応」「業績への影響」と、これまでの時系列を付けた形で再度発表。【現時点での人的被害状況（当社確認分）】として「お亡くなりになられた方：７名」と伝えた。
■報告（文書部分のみ）
イオンモール熊本の爆発事故について
このたび、「イオンモール熊本」で発生した爆発事故により、尊い命を失われた方々に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆さま、負傷された皆さまに、深くお詫び申し上げます。
地震発生直後、ショッピングセンターとして、まずお客さまの避難誘導を行いました。そして、イオンモール熊本に出店する２０４の専門店等の従業員ならびにグループ従業員が避難いたしました。
爆発後、専門店ならびにグループ従業員約２,７００名の安否について、イオングループ安否確認システムを用いて、確認に努めてまいりました。
今後も行政・消防・警察等の指導をいただきながら、捜索等について全力を尽くす所存です。
１．事案概要
７月２８日１６時２７分頃、熊本県熊本地方を震源とする最大震度７の地震が発生しました。発災直後より、館内放送および館内巡回等によりお客さまの安全確保を開始し、順次、屋外への避難誘導を実施しました。 その後、避難誘導後に、爆発が発生しました。爆発の原因を含む詳細は現在確認中です。 また、地震発生後、警察・消防等へ速やかに連絡し、関係当局のご指示のもと対応しています。
２．現時点の人的被害（当社確認分）
・お亡くなりになられた方 ：７名
３．建物・設備被害（現時点で把握している範囲）
・天井の落下・外壁の一部落下・スプリンクラーの開放
４．当社の対応
当社は、亡くなられた方々やご遺族の皆さま、負傷された方々に対し、誠心誠意の対応をさせていただくとともに、警察・消防等の関係機関と連携し、現場の安全確保および原因確認に全面的に協力しています。 社内対応として、７月２８日１６時４０分より「熊本地震対策本部」を設置し、被害状況の集約と今後の対応方針の確認を行っています。また、イオンモール熊本については営業を休止しています。
５．今後の対応
爆発の原因および被害の全容について、関係当局のご指示のもと確認を進めています。確認できた事実は、速やかに公表します。あわせて、再発防止に向け、必要な対策を徹底してまいります。
６．業績への影響
本件が当社連結業績に与える影響については現在精査中でございます。今後、業績への重要な影響が見込まれる場合や、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。