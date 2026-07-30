イオン専門店従業員が語る爆発の恐怖「トイレや下水道のような臭いがして…外に出たらドーンと」近隣店舗の設備スタッフは「休んでいる場合ではない」続く救出と捜索《熊本地震》

2016年4月、わずか28時間の間隔で２度の震度７の大地震に見舞われた熊本県。2026年7月28日午後、10年前のデジャヴュのような激震が猛暑の熊本を襲った。八代市の日本製紙八代工場の煙突が倒れ、熊本市の南部に隣接する嘉島町のショッピングセンター「イオンモール熊本」では大規模な爆発事故が発生。

【画像】「何も並んでいない」コンビニの弁当の陳列棚、地震直後のイオンモール内の写真、取材に応じてくれた山下さんなど

いずれも複数の死傷者を出し瓦礫の下で身動きが取れない人の救助や安否不明者の捜索が続く。家屋倒壊は相次ぎ、避難者は一万人規模に達した。政府発表によると死者は、7月30日午前時点で災害との関連を調査中のケースを含め28人で、被害の全容はいまだ見えない。

続く消防隊などの救出と捜索

同ショッピングセンターは2005年10月に「ダイヤモンドシティ・クレア」として開業した。当時の運営会社である株式会社ダイヤモンドシティは2006年にイオン株式会社の子会社となり、2007年8月21日、イオンモール株式会社に吸収合併された。

以降は増床して巨大化し、シネマコンプレックスを含む大規模複合商業施設として地元で愛されていた。爆発事故が起きたのは地震発生から約80分後の28日午後5時50分、数千人に及ぶ客と従業員は全員が避難を完了したとイオン側は認識していた。

「29日夕にイオンは熊本市内で記者会見し、吉田昭夫社長らがこの時点で3人が死亡し1人が心肺停止状態、ケガをした4人を救急搬送したが、専門店の従業員3人の安否確認が取れていないことを明らかにしました。（※7月30日1１時時点で、5人の死亡を確認。1人が心肺停止状態。1人を救助中）

地震発生の午後4時半ごろにはモール内には客約3000人、専門店とグループの従業員計約1500人がいて、館内放送や従業員の誘導で午後５時には客全員の屋外避難を終え、その後に従業員も全員が退避したという認識だったと発表しました。

大地震発生に際しては、二次災害を防ぐため、いったん外に避難した後は館内には戻らないこともルール化してマニュアルに記載していた。

ところが午後5時50分ごろ、ガス爆発の可能性があるとみられる大規模爆発で建物中央部の南側が大きく揺れ、損壊の激しい2階部分に従業員が取り残されていることがわかり、消防隊などの救出と捜索が続いています。

イオン側は、取り残された人たちが避難完了前だったのか、何らかの事情で店内に戻ったのか確認がとれないとしていますが、亡くなったのはいずれも専門店の従業員だったことを明らかにしています」（社会部デスク）

弁当や食料品の陳列棚には何も並んでいないような状態

取材班は29日午後に現地入りしたが、イオンモール熊本の周辺では他の建物の倒壊や道路の断裂などの目立つ被害は見当たらなかった。しかし、コンビニなど商店は休業していたり、営業していても弁当や食料品の陳列棚には何も並んでいないような状態だったりした。

ガソリンスタンドには車が長蛇の列をなし、ところどころで渋滞もあった。電気や水道などのライフラインは県内88医療施設で停電・断水が報告されている。その中でイオンモールでは、警察官が立ち、規制線内には入ることはできないが、現場では消防、警察などによる大規模な救助・捜索活動が続いていた。

イオンモールの近くに住む女性はこう語った。

「地震や爆発があった時間帯はここから離れた職場にいましたので、爆発の様子などはわかりませんでした。今回の地震は、職場のデスクに手をついてどうにか立っていられるような状態でした。10年前の熊本地震も経験していますが、私の体感としては今回の方が揺れが強く、怖かったと思いました。

爆発のことは、友人たちから『イオンが爆発したけど大丈夫か？』と連絡をもらって知りました。私の家の周辺は爆発の被害はないし、現状は電気も水道も通っていて、生活自体はできます。ご近所さんは今日は仕事が臨時休業という方もいましたが私は仕事でした。

というのもコンビニなどの設備に関する仕事なので、地震の影響で普段より忙しいという状況なので休んでいる場合じゃないんですよ」

「ガスの臭いというか、トイレや下水道のような臭いがして…」

イオンモール熊本の2階にあるアパレル専門店従業員・山下直隼さん（21）は当時の状況をこう振り返った。

「地震発生時は家族連れなど数組のお客様がいたのですが、最初は地震じゃなくて搬入のトラックが来たのかなと思いました。普段もトラックが来るとそれなりに揺れるので。でも今回は立っていられないレベルの揺れで、しゃがみ込みました。揺れが収まってからは、とにかくお客さんの避難を最優先に店舗スタッフで外に出るように誘導を始めました。

お客様全員を屋外に避難させた後、スタッフも外で待機していましたが、店長が『地震直後は中の安全の確認は取れた。中に入って荷物をとってきてもいいし、このまま帰宅してもいいよ』などと教えてくれました」

貴重品を店内に残していた山下さんは、モール内に戻ったが、ガス臭に気がついたという。

「財布を取りに再度イオンの中に入ると、他の店舗の従業員がまだ誘導などをしていました。財布は従業員の休憩場所に保管してあったのでそこに行くと、ガスの臭いというか、トイレや下水道のような臭いがしていました。

財布を取って店外に出て、モールの入り口のバス停のあたりに来た頃に『ドーン』という大音響ととも、建物から煙が出ているのが見えました。とっさにまた地震かと思いましたが、あたりに埃が舞って周囲に煙が充満し始めたので、何か爆発したのかなって……。

自分は爆発でケガをするようなことはなかったのですが、近くにいた若い女性3人が割れたガラスを浴びてしまったようで、声をかけると『大怪我じゃないですけど、小指を切ってしまいました』というので、急いでその子達を誘導して避難させ、周囲にいるお客さんも避難してもらいました。

自分が帰路についたのは地震発生の約2時間後の午後6時半ごろでした。恐怖心はあったと思うのですが、とにかくお客さんを避難させなきゃって必死になっていたので大丈夫だったのかもしれません」（山下さん）

また、別の店舗の60代の女性従業員も当時の動揺を伝える。

「イオンで働く際、年に2度の避難訓練をしていたため誘導はスムーズにできました。ただスマホやバックなどの荷物を置いて出てきた従業員もいて、揺れが収まった後に店に戻ろうとしていました。

ウチは店長が『こういう時は戻るのは危ない』と店長からストップがかかった。ただ現場はだいぶ混乱しており店舗それぞれの判断が必要で動いているように見えました。私ももし戻っていたら…」

被害はどこまで広がるのか。懸命な救助活動と安否不明者の捜索が続く。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班