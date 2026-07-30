BTSが示した“嫌われる勇気”、未来のために手放した「古びた偶像」

BTSが示した“嫌われる勇気”は未来への種だ。

華やかな王冠を自ら手放し、K-POP業界の未来のための決断を下した。

【画像】BTSの“ボイコット”、事務所は「メッセージそのまま」

BTSのメンバー全員は7月29日、それぞれのインスタグラムを通じて「今年のグラミーへのエントリーを行わないことにしました」と同時に発表。理由については「音楽が地域や言語によって区別されるのではなく、音楽そのものとして聴かれ、愛されることを願っています」と説明している。

今回の発表は、グラミー賞が次回授賞式で、アジアン・ポップ部門を含む新たなカテゴリーの新設を発表したことへの反発、ボイコットとも受け取られている。

グラミー賞は2027年2月7日に開催予定の次回授賞式で、「最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス（Best Asian Pop Music Performance）」をはじめ、「最優秀ラテン・ソング（Best Latin Song）」「最優秀トラディショナル・ポップ・ボーカル・パフォーマンス（Best Traditional Pop Vocal Performance）」「最優秀R&Bコラボレーションまたはデュオ／グループ・パフォーマンス（Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance）」「最優秀トラディショナル・フォーク・アルバム（Best Traditional Folk Album）」などの新設を発表している。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

特に「最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス」部門については、アジアの言語を1つ以上取り入れ、K-POP、J-POP、C-POPを含む（ただしこれらに限定されない）アジア発、またはアジア市場で広く認知されたポップ音楽の芸術的成果を評価するために新設されたと説明されている。

しかし、この新設部門をめぐっては「K-POPを主要部門から事実上切り離す動きではないか」という見方も広がっている。

BTSは、新設される「最優秀アジアン・ポップ・ミュージック・パフォーマンス」部門において、受賞候補として最も有力視されるアーティストの一組だ。「K-POP初のグラミー受賞アーティスト」という称号は、前例のない歴史的記録であり、大きな魅力であることは間違いない。

それでもBTSは、自らの栄誉よりも、後輩K-POPアーティストたちが今後、不当な差別を受けることなく堂々と競争できる道を切り開く選択をした。目の前のトロフィーが持つ象徴性よりも、音楽そのものの価値とK-POP産業の未来のほうが重要であるというメッセージを世界に投げかけた形だ。

これは、米国大衆音楽界の頂点に位置するグラミーから距離を置くリスクを伴う決断でもあり、その勇気は評価されるべきだろう。

実際、多くのK-POPアーティストや芸能事務所は、グラミーによるいわゆる“ゲットー化（特定ジャンルを別枠に隔離すること）”とも受け取れる仕組みを公然と批判することは難しい。「グラミーノミネート」という肩書き自体が大きなマーケティング価値と勲章になるため、現実的な参入障壁や不利益への懸念から、沈黙し、受け入れざるを得ない状況にあるというのが音楽業界の厳しい現実でもある。

また今回の決断は、考え方の異なるアーティストやファンから批判を受ける可能性も含んでいる。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

それを理解したうえで、BTSはK-POPの未来と世界の音楽市場における公平な競争環境のために、あえて“嫌われる勇気”を選んだ。アーティストが授賞式によって評価されるという従来の関係性を打ち破り、グラミーの保守性や限界に疑問を投げかけたことで、世界のポップ音楽市場に新たな議論を生み出したと言える。

BTSはすでに国連総会の演壇に3度立ったほか、米ホワイトハウスにも招待され、世界各地のスタジアムを満員にしてきた。さらに、W杯決勝のハーフタイムステージにも登場した、唯一無二の「グローバル文化アイコン」だ。

そんな彼らに、果たしてグラミーからの承認は本当に必要なのだろうか。

BTSはトロフィーを手放したのではない。グラミーという“古びた偶像”を、揺るぎない覚悟によって乗り越えただけなのだ。

（記事提供＝OSEN）