「老け見え」の悩み解決法を紹介！男女6人が1週間続けたところ…スタジオ一同驚きの結果に

本日7月30日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、「顔・歩き方や姿勢・肌…見た目年齢の新常識！若く見える人と老けて見える人の差SP」をテーマに2時間スペシャルで放送される。

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同じ年齢でも、なんだか老けて見える人や逆に驚くほど若く見える人たちがいる。一体なぜこんなにも印象が変わるのか？

そこで今回は、特に見た目の年齢に影響する「顔」「歩き方」「肌」の3部門で、若く見える人と老けて見える人の差を解き明かし、いくつになっても若々しい印象を与える方法を専門家が徹底解説していく。

この気になるテーマを林修、伊沢拓司とともに学ぶゲスト学友は、木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』に出演中の眞栄田郷敦、そして瀬戸朝香、村上佳菜子、伊集院光。

最新研究を交えながら明らかになる見た目年齢の新常識に、林や学友たちは驚きの連続だ。

◆「顔の伸び」と「目のたるみ」を改善!?

おそらく多くの人が気になっている、「顔」が若く見える人と老けて見える人の違い。毎日目にするだけに、自分でも「ちょっと老けたかな？」と気になるパーツだが、その印象に差を生む要因が「表情筋」だそう。

その厚さはわずか2ミリ。衰えるとさらに薄くなり、皮膚や脂肪を支えられなくなることで顔のたるみやシワにつながってしまうのだ。

しかし専門家によると、表情筋は薄くて衰えやすい一方、鍛えやすい筋肉でもあり、何歳からでも鍛えられるという。

そこで今回、街の人たちが特に悩んでいる顔の2大悩みの解決法を紹介。

まず注目するのが「顔の伸び」。その鍵となるのが、2021年に発見された「コロノイド筋」。このコロノイド筋が顔の伸びとどのように関係しているのか？

そのメカニズムを解説するとともに、専門家が開発したすぐに実践できる「コロノイド筋」トレーニング法を大公開する。

そして、もう1つの顔悩みが「目のたるみ」。加齢とともに目の周りにある「眼輪筋」が衰えることで目じりが少しずつ下がってくるそうなのだが、昨今は年齢だけではなくスマホも要因になっているとか。

そんな眼輪筋を鍛える方法も紹介。

さらに、これらのトレーニングは一体どれくらい続ければ効果が期待できるのか？

たんぽぽ・川村エミコを筆頭に、2大悩みを抱える男女6人が1週間続けてみたところ、スタジオ一同が驚く結果が。

番組ではこのほか、美しい歩き方・姿勢に導く「白鳥の湖」ストレッチや、見落としがちな紫外線対策も紹介される。