森香澄、ピーチ・ジョン秋のランジェリーショット解禁に反響相次ぐ「美しい！」【写真多数】
ピーチ・ジョンは29日、ブランドミューズ森香澄が秋のランジェリーを着こなす最新ビジュアル「Be my ROMANCE」を公開。SNS上では「美しい！」「かわいすぎる！」など、相次いで反響が寄せられている。
【全身ショット】うつくしい…真っ黒レースランジェリーの森香澄
新作「アガるノンワイヤーブラ」では、ブラトップ級のラクな着け心地で、ワイヤーブラ並みのバストメイク力を発揮する新作のノンワイヤーブラ。サイズ別設計の下厚カップに、バストを乗せるフィッティングをし、ボリュームアップしながら押し上げ、トップ位置が高い“むぎゅっと盛り”デコルテをメイクする。
デコルテをふっくらと見せたい、下がりぎみのバストを上向きにしたいなど、メリハリのあるボディラインで服を着こなしたい、そんな「なりたい」を叶える。華やかな総レースのタイプを4色、スムーズでひびきにくいTシャツタイプ1色、計5色2デザインをラインアップした。
「ナイスバディフロントホックペタルレース」は、谷間メイクしやすいマグネット式フロントホックタイプ。ホック同士を近づけるだけでパチッと留まり、簡単にスムーズに着用可能となる。カップとフロントに極小のスパンコールがまたたく、華やかなレースを使用したデザインの3色、従来人気のある既存の「ナイスバディブラ」と同じレースを使用した２色、計5色の展開。
「ヨーロピアンコルセッタブラフラワーアイラッシュレース」では、センシュアルなデザインのランジェリーを展開する、姉妹ブランド SALON by PEACH JOHNのトップセラーの「ヨーロピアンコルセッタブラ」の新デザインとなっている。均一な厚みのカップに、取り外しができるパッド入りで、サイズアップしたかのようにしっかり深い谷間のあるバストを盛れることで、リピーター多数のシリーズだ。
「美胸レースフレームノンワイヤーブラ」は、Tシャツなど薄手のトップスもきれいに着こなせるつるんとしたカップと、レースの絶妙なデザインのバランスで、毎日使いに“ちょうどいい“、PEACH JOHNの姉妹ブランド PJ BASIC by PEACH JOHNのノンワイヤーブラ。下厚カップでボリュームアップして、ふっくらとした谷間のある美胸をメイクした。
【全身ショット】うつくしい…真っ黒レースランジェリーの森香澄
新作「アガるノンワイヤーブラ」では、ブラトップ級のラクな着け心地で、ワイヤーブラ並みのバストメイク力を発揮する新作のノンワイヤーブラ。サイズ別設計の下厚カップに、バストを乗せるフィッティングをし、ボリュームアップしながら押し上げ、トップ位置が高い“むぎゅっと盛り”デコルテをメイクする。
「ナイスバディフロントホックペタルレース」は、谷間メイクしやすいマグネット式フロントホックタイプ。ホック同士を近づけるだけでパチッと留まり、簡単にスムーズに着用可能となる。カップとフロントに極小のスパンコールがまたたく、華やかなレースを使用したデザインの3色、従来人気のある既存の「ナイスバディブラ」と同じレースを使用した２色、計5色の展開。
「ヨーロピアンコルセッタブラフラワーアイラッシュレース」では、センシュアルなデザインのランジェリーを展開する、姉妹ブランド SALON by PEACH JOHNのトップセラーの「ヨーロピアンコルセッタブラ」の新デザインとなっている。均一な厚みのカップに、取り外しができるパッド入りで、サイズアップしたかのようにしっかり深い谷間のあるバストを盛れることで、リピーター多数のシリーズだ。
「美胸レースフレームノンワイヤーブラ」は、Tシャツなど薄手のトップスもきれいに着こなせるつるんとしたカップと、レースの絶妙なデザインのバランスで、毎日使いに“ちょうどいい“、PEACH JOHNの姉妹ブランド PJ BASIC by PEACH JOHNのノンワイヤーブラ。下厚カップでボリュームアップして、ふっくらとした谷間のある美胸をメイクした。