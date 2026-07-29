KDDIと沖縄セルラーは、令和8年熊本地震の被災地支援として、au、UQ mobile、povoの契約者を対象としたデータ通信支援を実施すると発表した。期間は2026年7月30日～8月31日まで。

auユーザー向け

auのスマートフォンやタブレットなどのユーザーに対しては、2026年7月30日以降、契約プランのデータ容量を超過した場合でも通常の通信速度で利用できるよう、速度制限解除を順次実施する。

データ通信端末では、7月31日以降にプラスエリアモードの速度制限を解除するほか、ホームルーターを契約住所以外でも利用可能とする。

UQ mobileユーザー向け

UQ mobileでは、7月30日以降に100GBのデータ容量を順次提供する。

データプレゼント機能を用いて提供されるため、My UQ mobileやデータチャージサイトで受領操作を実行する必要がある。

povoユーザー向け

povo2.0では、7月30日以降に7日間データ通信が使い放題となるプロモコードを5回分発行し、順次電子メールで送付する。

povo1.0ユーザーに対しては、100GBのデータ容量を順次提供する。

ブランド別の支援内容 au

スマホやタブレット等の速度制限解除、プラスエリアモードの速度制限解除およびホームルーターの契約住所外利用を解禁

100GBのデータ容量を提供（My UQ mobileなどでの受け取りが必要）

povo2.0

7日間データ使い放題プロモコードを5回分送付

povo1.0

100GBのデータ容量を提供

対象地域と留意点

支援の対象となるのは、2026年7月28日時点で対象地域に契約者住所または請求書送付先住所があるユーザーとなる。対象地域は熊本県内の21市町村となる。

熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町

対象ユーザーがau、UQ mobile、povo1.0で7月28日以降、支援適用までに購入したデータ容量については、翌月以降の利用料金から減算処理される。