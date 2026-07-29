「旬のモモが12個で800円」。農家や直売所になりすまし、現金をだまし取る詐欺被害が起きています。その実態を取材しました。

SNSの投稿

「桃、好きな人いますか…？」

1箱12個入りで800円。2箱で送料無料。SNSには、旬のモモを“激安”で販売するという投稿が。そこには、住所まで明記されています。

場所は、日本一のモモの産地、山梨県笛吹市。1箱800円のモモは、本当に存在するのか。Nスタが、その住所を訪ねてみると…

Nスタ

「住所は、この建物。『直売所』と書いています」

そこには、農産物の直売所が！

「（Q.12個800円で）そんなところ、あるんですか？」

「（12個800円は）あり得ない金額ですね」

「（Q.15個でいくら）5000円」

12個800円は確かにあり得ない金額。このSNS広告はやはり偽物なのでしょうか？直売所を管理する市に確認してもらいました。すると…

山梨県笛吹市 農林振興課 担当者

「（SNSの投稿に）見覚えはない」

市も、直売所も、SNSに“激安販売”の投稿はしていないといいます。市には、こんな問い合わせも…

山梨県笛吹市 農林振興課 担当者

「市が管理している農産物直売所の住所をかたって（SNSに）出ているが、本当なのか。『詐欺』ではないのか」

市は、何者かがモモ農家になりすまし、SNSでインターネット販売を呼びかける“ニセ農家詐欺”の可能性があるとして注意を呼びかけています。

では、こうしたSNSにコンタクトをとるとどうなるのでしょうか？

「ダイレクトメッセージを送ったら、『宅配便業者のサイトに入力して』と言われました」

と語るのは、和歌山県に住む女性。やり取りを重ねるうちに宅配業者のサイトに誘導され、住所などの入力を求められたといいます。ただ…

「最終的に（宅配便業者の）サイトがおかしいので（買うのを）やめた。後から考えたら、日本語おかしかった。1000円のモモを送料無料で送ろうとしているのもおかしいし」

山形県では、SNSを通じてモモを買おうとし、運送会社らしきサイトに誘導された女性が「本人確認をするために、試しに振り込みを」などと説明され、現金およそ132万円をだまし取られる詐欺被害も起きています。

旬の果物を利用した悪質な詐欺。実際に「農園の名前」が使われたという農家は…

たぬき農園 谷戸数彦さん

「最初は『この野郎』的なことはあった。今となっては、いたちごっこ」

まもなく終了するモモのシーズン。いま、一番の不安というのが…

たぬき農園 谷戸数彦さん

「シャインマスカット（の詐欺も）限りなく100（％）に近い確率である。もうすでにあるので」

農家や行政は、SNSで農家をかたる“ニセ農家詐欺”に対し、注意を呼びかけています。