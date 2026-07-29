リドリー・スコット製作総指揮『ブレードランナー 2099』11.25配信決定 ティザー＆場面写真解禁
リドリー・スコット製作総指揮、ミシェル・ヨーとハンター・シェイファーがダブル主演するPrime Originalドラマ『ブレードランナー 2099』が、11月25日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。あわせて、日本版ティザー予告と場面写真が解禁された。
【動画】リドリー・スコット製作総指揮『ブレードランナー 2099』日本版ティザー予告
『ブレードランナー 2049』の出来事から50年――ロサンゼルスは再生を遂げていた。しかし、その街を築き上げたのは人類ではなかった。
逃亡者として生きてきたコーラ（ハンター）は、逃亡生活に終止符を打つため、ブレードランナーとして最後の任務を引き受ける。余命わずかなレプリカント（人造人間）のオルウェン（ミシェル）と行動を共にすることになった彼女は、ある逃亡者の行方を追う。しかし、その逃亡者が秘める真実は、かろうじて均衡を保つ都市そのものを崩壊させかねない危険なものだった――。
主演は『クレイジー・リッチ！』『ウィキッド 永遠の約束』のミシェル・ヨーと、『ユーフォリア／EUPHORIA』『ハンガー・ゲーム0』のハンター・シェイファーが務めるほか、ディミトリ・アボルドとルイス・グリベンがシリーズ・レギュラーとして出演。
さらに、ケイトリン・ローズ・ダウニー、ダニエル・リグビー、ジョニー・ハリス、エイミー・レノックス、シーラ・アティム、マシュー・ニーダム、トム・バーク、マウリツィオ・ロンバルディがゲスト出演する。
ショーランナー兼製作総指揮を務めるのは、『シャイニング・ガール』のシルカ・ルイーザ。製作総指揮には、『ブレードランナー』のリドリー・スコット、アルコン・エンターテインメント共同創業者のアンドリュー・コソーヴとブロデリック・ジョンソンらに加え、フィリップ・K・ディックの娘であるイサ・ディック・ハケットが名を連ねる。
また、『SHOGUN 将軍』のジョナサン・ヴァン・タルケンが製作総指揮を務めるほか、第1話と第2話の監督も担当。スティーヴン・ジョンソンが共同製作総指揮を務める。
今回解禁された日本版ティザー予告は、7月24日（現地時間）に開催されたサンディエゴ・コミコンのメイン会場である、ホールHで6500人を超えるファンに初公開された映像の日本版となる。パネルには、主演のミシェルとハンター、ショーランナーのシルカ、製作総指揮のアンドリューとブロデリックが登壇し、スペシャルトークを実施した。
Prime Originalドラマ『ブレードランナー 2099』は、11月25日よりPrime Videoにて独占配信（全8話）。
【動画】リドリー・スコット製作総指揮『ブレードランナー 2099』日本版ティザー予告
『ブレードランナー 2049』の出来事から50年――ロサンゼルスは再生を遂げていた。しかし、その街を築き上げたのは人類ではなかった。
主演は『クレイジー・リッチ！』『ウィキッド 永遠の約束』のミシェル・ヨーと、『ユーフォリア／EUPHORIA』『ハンガー・ゲーム0』のハンター・シェイファーが務めるほか、ディミトリ・アボルドとルイス・グリベンがシリーズ・レギュラーとして出演。
さらに、ケイトリン・ローズ・ダウニー、ダニエル・リグビー、ジョニー・ハリス、エイミー・レノックス、シーラ・アティム、マシュー・ニーダム、トム・バーク、マウリツィオ・ロンバルディがゲスト出演する。
ショーランナー兼製作総指揮を務めるのは、『シャイニング・ガール』のシルカ・ルイーザ。製作総指揮には、『ブレードランナー』のリドリー・スコット、アルコン・エンターテインメント共同創業者のアンドリュー・コソーヴとブロデリック・ジョンソンらに加え、フィリップ・K・ディックの娘であるイサ・ディック・ハケットが名を連ねる。
また、『SHOGUN 将軍』のジョナサン・ヴァン・タルケンが製作総指揮を務めるほか、第1話と第2話の監督も担当。スティーヴン・ジョンソンが共同製作総指揮を務める。
今回解禁された日本版ティザー予告は、7月24日（現地時間）に開催されたサンディエゴ・コミコンのメイン会場である、ホールHで6500人を超えるファンに初公開された映像の日本版となる。パネルには、主演のミシェルとハンター、ショーランナーのシルカ、製作総指揮のアンドリューとブロデリックが登壇し、スペシャルトークを実施した。
Prime Originalドラマ『ブレードランナー 2099』は、11月25日よりPrime Videoにて独占配信（全8話）。