【熊本地震】チャージスポットが熊本県内で無料レンタル開始、テスラは九州エリアの急速充電設備を無償開放。
2026年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」の復興支援として、スマホ充電レンタルの「CHARGESPOT（チャージスポット）」は、熊本県の一部エリアでバッテリースタンドの無料開放を行っています。
レンタルから48時間未満は、無料でバッテリースタンドを利用できます。
100か所以上が対象
熊本県宇城市・氷川町・熊本南区・八代市・宇土市・熊本美里町・益城町・上天草市・合志市・大津町・西原村・御船町・芦北町に設置している84か所のバッテリースタンドに加え、避難者が多い熊本駅・サクラマチ周辺のバッテリースタンド31台も対象です。
＜対象店舗＞
カラオケ コロッケ倶楽部 松橋店
ローソン 宇土高柳町店
ローソン 熊本黒石店
ローソン 八代迎町二丁目店
ファミリーマート JR八代駅店
chocoZAP 八代松江
ヤマダデンキ テックランド 八代店
阿蘇くまもと空港 1F イベントスペース
ファミリーマート 熊本益城広崎店
カラオケ コロッケ倶楽部 八代店
ヤマダデンキ テックランドNew八代インター店
ドコモショップ 上天草店
ローソン 宇土境目町店
ローソン 八代麦島西町店
ウインズ 八代 1F 総合インフォメーション横
イオンモール 宇城
chocoZAP 阿蘇くまもと空港
ヤマダデンキ テックランド 御船店
スーパーD'ステーション 39八代店
ファミリーマート 不知火役場前店
カラオケBanBan 熊本大津
ローソン 八代旭中央通店
ファミリーマート 芦北湯浦店
namco イオンモール宇城店
イチロク 八代店
D'ステーション39 松橋インター店
ローソン 八代大村東店
ドコモショップ 宇土店
イエローハット 宇土店
グランメッセ熊本
ファミリーマート 熊本宇土松原店
グランドチャンピオンゴルフクラブ
ファミリーマート 合志黒石原店
ファミリーマート 御船辺田見店
namcoイオン大津ショッピングプラザ店 2Fゲームコーナー内
イエローハット 八代臨港店
ローソン 熊本御船辺田見店
ローソン 上天草松島店
ローソン 八代千丁町店
ドコモショップ 大津店（熊本県）
「ほっとひと息ステーション」 宇土店
おはな整骨院 光の森院
ローソン 松橋バイパス店
ファミリーマート 松橋曲野店
ローソン 熊本合志菊南店
ファミリーマート 上天草大矢野店
ミフネテラス
ドコモショップ 八代店
阿蘇くまもと空港 Bエントランス横
ドコモショップ 宇城店
ガスト 熊本宇土
ファミリーマート 大津室店
イエローハット 上天草店
浜食品
ローソン 八代通町店
chocoZAP 八代古閑中
セブン-イレブン 阿蘇くまもと空港店
東横INN 新八代駅前
ローソン 御船スポーツセンター前店
ホテル潮青閣
ワールドプラスジム 宇土店
ワールドプラスジム 八代店
全日食高遊原店
ローソン 八代袋町店
楽市楽座 小川店
ローソン 八代松江町店
ドコモショップ 松橋店
八代ゴルフ倶楽部
セブン-イレブン 宇土住吉町店
はるやま 八代店
ローソン 熊本不知火町店
ローソン 益城惣領店
ファミリーマート 合志御代志店
ローソン 宇城松橋町店
chocoZAP 益城惣領
ローソン 宇土新松原町店
ローソン 合志須屋店
ファミリーマート 大津吹田店
ファミリーマート 熊本大津バイパス店
八代市本庁舎
キヨスク 新八代店
ドコモショップ 熊本御船店
宮原サービスエリア（下り線）
宮原サービスエリア（上り線）
ビックカメラ アミュプラザくまもと店
ファミリーマート JR熊本駅前店
ファミリーマート 銘品蔵熊本駅改札内店
ドラッグイレブン JR熊本駅店
ファミリーマート 銘品蔵熊本駅新幹線口店
肥後よかモン市場
桂花ラーメン 熊本駅店
ファミリーマート 熊本駅白川口店
天ぷら串焼海鮮 米福 熊本駅店
串カツ田中 熊本駅店
東横INN 熊本駅前
セブン-イレブン ハートインヴィアインプライム熊本店
namco サクラマチクマモト店
ファミリーマート サクラマチ店
熊本桜町バスターミナル
サクラマチ クマモト 2階コンコース
サクラマチ熊本
楽天モバイル サクラマチ熊本店
天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本
ローソン 熊本辛島町店
セブン-イレブン 熊本辛島東店
セブン-イレブン 熊本辛島店
セブン-イレブン 熊本新市街店
メガフェイス 555 新市街
ZINO 熊本下通り店
セブン-イレブン 桜町バスターミナル前店
A5和牛 天
ローソン 熊本新市街パーキング店
IVISA
バッテリースタンドが複数台設置されている店舗もあります。
営業時間ならびに営業状況は各店舗異なります。設置場所の状況によってはバッテリースタンドが利用できない場合があります。
九州エリアの「テスラ スーパーチャージャー」の無償開放も
また、Tesla Japan（テスラジャパン）は、被害を受けた九州エリアに所在の急速充電設備「テスラ スーパーチャージャー」を無償開放しています。
九州エリア所在のスーパーチャージャーが対象です。
対象期間は、7月29日0時01分から8月4日23時59分まで。
身の回りの安全を十分確保の上、移動や電力確保などに活用してください。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）