ディズニー＆ピクサーの名作アニメーション映画『カーズ』（2006）が、公開20周年を記念して映画館に帰ってくる。2026年9月4日（金）から10日（木）までの1週間限定で、全国の劇場にて日本語吹替版が上映されることが決定した。

(C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

本作の舞台は、クルマたちが人間のように暮らす世界。若き天才レーサー、ライトニング・マックィーンは、「レースで勝つことがすべて」と信じ、他者に心を開かずにいた。しかし、チャンピオン決定戦へ向かう途中、地図から消えた田舎町ラジエーター・スプリングスに迷い込んでしまう。

そこでマックィーンが出会うのは、陽気なレッカー車メーター、知的で美しいサリー、かつて伝説のレーサーとして活躍したドック・ハドソンら、個性豊かな住民たち。町での日々を通じて、マックィーンはゴールを勝ち取ること以上に大切なものを知っていく。

2006年に公開された『カーズ』は、世界興行収入4億6,200万ドルを記録。北米では『パイレーツ・オブ・カリビアン／デッドマンズ・チェスト』に次ぐ、2006年の年間興行収入第2位となった。第64回ゴールデングローブ賞と第34回アニー賞では長編アニメーション作品賞を受賞している。

(C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

その後も、世界を舞台にした『カーズ2』（2011）、次世代レーサーとの競争を描いた『カーズ／クロスロード』（2017）、配信シリーズや短編作品へと世界を拡大。ライトニング・マックィーンとメーターは、ウッディ＆バズにも劣らぬピクサーの人気コンビとして世代を超えて親しまれてきた。

今回の上映では、公開20周年を記念した特別ビジュアルを使用するオリジナル・ポストカードを、先着入場者プレゼントとして配布。記念ビジュアルのデザインは後日、公式サイトなどで発表される予定だ。特典は9月4日より、一部を除く上映劇場で配布され、数量に達し次第終了となる。

ライトニング・マックィーン役の土田大、メーター役の山口智充、サリー役の戸田恵子らによる日本語吹替版を、映画館の大スクリーンで改めて楽しめる機会となる。

(C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

映画『カーズ』は、2026年9月4日（金）から10日（木）まで1週間限定で全国公開。