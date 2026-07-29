「ショックで髪の毛が大量に抜けた」24社ES落ちの元アイドルが超大手企業の内定を掴むまで
YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒就活】「辛すぎて脱毛症」どん底だった私が大手企業に内定するまでの体験談｜面接・自己PR・ガクチカ・大手・27卒・28卒」と題した動画を公開した。動画では、お茶の水女子大学に通うモモカが、元アイドルという異色の経歴から第一志望の超大手企業の内定を勝ち取るまでの壮絶な道のりを語っている。
話題は、大学3年生の11月に就活を始めた頃の苦悩からスタート。芸能活動から就活へと進路を切り替えたモモカだったが、自己分析も企業分析もやっていなかったため、35社中「24社ES・適性検査で落ちている」と明かした。さらに、1月に最後のアイドルオーディションにも落ちたことで精神的に追い込まれ、「ショックで髪の毛が大量に抜けてスカスカになった」と当時の過酷な状況を振り返った。
しかし、そこから気持ちを切り替えた彼女は怒涛の行動力を発揮する。同チャンネルの模擬面接企画に出演して厳しいフィードバックを受けたことを糧に、面接ごとにPDCAサイクルを回して対策を徹底。AIを活用して有価証券報告書を読み込み、志望動機を壁打ちしたほか、5月にはアプリを使って「月12回くらい」社員訪問を実施した。社員の年次ごとに質問を変え、自身の描くストーリーに問題がないか確認するなど、緻密な戦略で選考を突破していった。
こうした圧倒的な努力が実を結び、6月には見事、第一志望の企業から内定を獲得。「努力がより反映されやすいシステム」と、芸能界と比較して就活を語るモモカの言葉には、どん底から這い上がった確かな自信が満ちていた。本編では、彼女が実践した具体的な面接対策のメソッドも惜しみなく公開されており、就活生にとって役立つ情報が詰まった内容となっている。
話題は、大学3年生の11月に就活を始めた頃の苦悩からスタート。芸能活動から就活へと進路を切り替えたモモカだったが、自己分析も企業分析もやっていなかったため、35社中「24社ES・適性検査で落ちている」と明かした。さらに、1月に最後のアイドルオーディションにも落ちたことで精神的に追い込まれ、「ショックで髪の毛が大量に抜けてスカスカになった」と当時の過酷な状況を振り返った。
しかし、そこから気持ちを切り替えた彼女は怒涛の行動力を発揮する。同チャンネルの模擬面接企画に出演して厳しいフィードバックを受けたことを糧に、面接ごとにPDCAサイクルを回して対策を徹底。AIを活用して有価証券報告書を読み込み、志望動機を壁打ちしたほか、5月にはアプリを使って「月12回くらい」社員訪問を実施した。社員の年次ごとに質問を変え、自身の描くストーリーに問題がないか確認するなど、緻密な戦略で選考を突破していった。
こうした圧倒的な努力が実を結び、6月には見事、第一志望の企業から内定を獲得。「努力がより反映されやすいシステム」と、芸能界と比較して就活を語るモモカの言葉には、どん底から這い上がった確かな自信が満ちていた。本編では、彼女が実践した具体的な面接対策のメソッドも惜しみなく公開されており、就活生にとって役立つ情報が詰まった内容となっている。
YouTubeの動画内容
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