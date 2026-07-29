第一志望から内定獲得！努力と行動量で掴んだ大逆転劇

AI活用と月12回の社員訪問で面接を突破した対策法

芸能界との違い「就活は努力がより反映されやすいシステム」

「ショックで髪の毛が大量に抜けた」追い込まれた1月

35社中24社でES落ち…就活を始めた頃の苦い経験

「意外と知らない」夏インターンの裏側。元大手人事が明かす“社員から話しかけられる”の真実

「大手病」の兆候5つとは。人事のプロが教える「周りの内定先というノイズから一旦距離を置く」重要性

「ほぼ100点」プロ面接官も驚愕！大手6社内定の立教大卒が明かす“弱み”の伝え方

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