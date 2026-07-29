超貴重、独占取材。河村勇輝、勝負の3年目…“運命の10日間”に完全密着！

8月16日（日）、テレビ朝日では有明アリーナで開催される「バスケットボール男子W杯最終予選直前国際試合 日本×韓国」を地上波生中継。その興奮の一戦を目前に控える同日午前、『河村勇輝 NBAへの挑戦 運命を変える10日間』が放送されることが決定した。

日本代表の司令塔としても期待される河村勇輝が、NBAの舞台でどんな戦いを繰り広げていたのか――灼熱のラスベガスで戦った“運命の10日間”に完全密着している。

◆勝負の3年目、サマーリーグに挑む

2025-26シーズンをシカゴ・ブルズとの2WAY契約で戦い抜いた河村。しかしシーズン終了後にはフリーエージェントとなり、「NBA本契約」という目標を掲げ、インディアナ・ペイサーズのロスターの一員として、再びサマーリーグのコートに立った。

「1年目はGリーグ、2年目は2WAY契約、3年目は本契約」というキャリア設計を描く河村。メンフィス・グリズリーズでの1年目と比較しても、ブルズでの2年目は出場時間・平均得点ともにおよそ2倍に大躍進した。

「NBAでも通用する」という自信を掴んだ河村は、勝負の3年目、本契約獲得へ向け“不屈の挑戦者”として再びサマーリーグという過酷なサバイバルへと身を投じることとなった。

初戦のキャバリアーズ戦から始まった戦い。シクサーズ、ラプターズとの戦いを経て、ウルブズ戦では6得点4アシストを記録するも、チームは98-114で敗れ、1勝3敗で決勝トーナメント進出を逃した。

サマーリーグ4戦目を終えた河村への独占単独インタビューでは、悔しさを滲ませながらも、自身の現在地、今後への展望などを語っている。

4戦目を終え、「チームとしても負けたし、個人としても納得のいくプレーができなかった、悔しいという気持ちが一番強かった」と吐露した河村。「大事な試合で結果を出せなかった自分にガッカリしている」――そう自らを厳しく見つめ直しながらも、河村の視線はすでに次の戦いへ。

「NBAでゲームチェンジャーとして活躍するには、今のこの状況は自分にとっていいこと。ここでできなければNBAでもできない」「NBAの挑戦は終わらない、この経験が役に立ったんだと言えるような経験にしたい」と、まっすぐに前を見据えた。

◆河村サマーリーグ激闘の10日間に完全密着

そして迎えた最終戦（順位決定戦）では、河村は20分5秒の出場で5得点5リバウンド、サマーリーグ自己最多となる12アシストを記録し、チームも91-73で快勝。サマーリーグ挑戦を見事白星で締めくくった。

1年目はGリーグ、2年目は2WAY契約と、着実にステップを踏んできた河村が勝負の3年目に見せた“不屈の挑戦者”としての10日間。その先に見据えるものとは。番組では、その激闘の舞台裏に迫っている。