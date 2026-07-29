世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【写真を見る】「10年前より格段にレベルアップしている」プロが忖度なしに評価『絹ごし豆腐』5位～1位をイッキ見!

今回はMBS山崎香佳アナウンサーが「絹ごし豆腐」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

日本一の豆腐職人&和食のプロが真剣審査！

今回は、スーパーなどで買える「絹ごし豆腐」12商品を比較。チェックポイントは、①崩れにくさ ②冷ややっこの味 ③みそ汁での味 ④コストパフォーマンス ⑤麻婆豆腐の味の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、「全国豆腐品評会」で２年連続最優秀賞を受賞する“日本一の豆腐職人”「とうふ工房ゆう」の大久保裕史さんと、ミシュランガイド三つ星店「祇園さゝ木」の佐々木浩さんが協力した。

市販の絹ごし豆腐は、「10年前と比べて格段にレベルアップしている」という大久保さん。また、「企業努力で付加価値を付けたり、生産地まで足を運んで大豆の良さを引き出したりする、そんなストーリー性のある豆腐が増えてきている」と分析する。

忖度なしにひたすら「絹ごし豆腐」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

第5位は、やまみの『禅豆腐 とよまさり絹』（320g 税込149円 ※番組調べ ※関東・関西地区で販売）。

甘みとかたさのバランスが良いという北海道産大豆・とよまさりを使用。「崩れにくさ」では部門１位を獲得した。あっさりとした味わいが暑い夏にぴったりだ。

佐々木さんは「ザ・豆腐」「王道」と評し、「特徴がないのが良いんじゃないですか。何かに特化してないから、すんなりと入っていく。こういう豆腐、好きやなあ」と気に入った様子。

大久保さんも、「さっぱりしていて、ぺろっと一丁食べられるし、醤油とも合う。こういう豆腐は良いですね」と太鼓判を押した

第4位は、町田食品の『昔なつかし昭和の味 きぬごし』（400g 税込192円 ※番組調べ ※関東・東海地方で購入可能）。

厳選した国産大豆を使い、富士山の伏流水で作っているかための絹ごし豆腐。大久保さんは、「冷ややっこでもみそ汁にしてもそんなに変化がない。だから両方バランスよく使えるお豆腐ですね」とその万能ぶりを高く評価した。

また、「みそ汁での味」と「麻婆豆腐の味」で9点をマークするなど、温めた時の味も好評。特に、昔ながらのシンプルな味わいは麻婆豆腐にぴったりで、佐々木さんは「豆腐が負けていない」、大久保さんも「口の中である程度残ってくれる。食べていて楽しいですね」とにっこり！

【3位】バランスの良さが光る！安定感抜群の定番商品

第3位は、タカノフーズの『おかめ豆腐 絹美人』（150g×3 税込231円 ※番組調べ ※東北・関東・甲信越・静岡県及びインターネット等で販売）。

全ての項目で8点以上を獲得するというバランスの良さが光った一品。山崎アナは「結構、大豆の存在感がありますね。麻婆豆腐にしても、豆腐のつるんと感が残っている」、大久保さんも「風味もあって、甘みもあって、非常にバランスが良いですね」と感心した。

実は、12年連続で購買金額No.1という定番商品。冷やしても温めてもおいしい抜群の安定感に、佐々木さんも「旨いよね」と高評価だった。

第2位は、アサヒコの『職人豆腐硬派仕込』（150g×3 税込192円 ※番組調べ ※本州で販売）。

搾りたての温かい豆乳と、沖縄県産の海水にがりの量を細かく調節し、甘さとコクを最大限に引き出したという独自製法の豆腐。包丁を入れても崩れにくく、絹ごしとは思えない弾力も大きな特徴だ。

のどごしも良く「夏の暑い時のみそ汁にはちょうどいいね」と佐々木さん。

一方、大久保さんも「めちゃくちゃ美味しいですね。豆腐の食感も良かったし、甘みと香りも残っている。市販のものとは思えないクオリティで、これは職人泣かせですよ」と苦笑いするほどだった。

【1位】「パーフェクト」「あっぱれ」プロも認める濃厚な味わい

そして第１位は、タカノフーズの『おかめ豆腐 濃い絹美人』（150g×3 税込246円 ※番組調べ ※東北・関東・甲信越・静岡県及びインターネット等で販売）。

3位にランクインした定番タイプより大豆の量を増やした濃厚な豆乳を使用。搾りたての温豆乳製法で作られ、温めると大豆のコクや甘みがより感じられる。

「みそ汁での味」も「大豆が濃い！みそ汁のために作ったような豆腐」（佐々木さん）と好評で、１位となった。

また、「麻婆豆腐の味」も１位で、大久保さんは「辛さと豆腐の甘さのバランスがめちゃめちゃ良い。もうパーフェクトです」と大絶賛。佐々木さんからも「あっぱれ！」が飛び出した一品が、総合１位に輝いた。

プロもその進化に驚いた市販の「絹ごし豆腐」ランキング。いつもと違う商品を試してみると、人生最高の豆腐に出会えるかもしれない。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年7月25日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）

