【木綿豆腐】あと1品が早く作れる簡単副菜レシピ8選！節約の心強い味方
今回は、あと1品が早く作れる「木綿豆腐」の人気副菜レシピ8選をご紹介します。
物価高が続く中でも価格が安定している豆腐は、家計にやさしい節約の心強い味方。特に「木綿豆腐」は、しっかりとした食感で崩れにくいため、炒め物や焼き物、和え物など、パパッと仕上げたい日の食卓に大活躍してくれます。
豆腐はタンパク質が豊富で、栄養バランスを整えたい日の献立にもぴったりです。ぜひ参考にしてください。
■コスパ最強「豆腐とモヤシのチャンプルー」の作り方
節約食材「木綿豆腐」と「モヤシ」で立派なおかずが出来上がり！ ランチョンミートやウインナーなどで旨味を加え、仕上げにかつお節をたっぷり散らすことで満足感のある一品に。ヘルシーで食べ応えがあり、ダイエット中にもおすすめです。
■節約にも！ 木綿豆腐の＜簡単副菜＞レシピ7選
野菜だけでは物足りないときも、木綿豆腐を加えれば食べ応え満点です。ショウガの香る和風ドレッシングが全体をさっぱりとまとめてくれます。とろ〜り温泉卵をからめれば、最後まで飽きずに食べられますよ。軽めのランチにも良さそうですね。
木綿豆腐の水切りも野菜の加熱もレンジにお任せ。あとは和えるだけで、和食の定番「白和え」が手軽に作れます。ゴマの香ばしい風味とやさしい甘さが素材のおいしさを引き立てます。彩り豊かで栄養バランスも抜群です。
ゴーヤのほろ苦さとツナの旨味が相性抜群！ 木綿豆腐とゴマのまろやかさが苦みをやさしく包み込み、上品な味わいに仕上がります。木綿豆腐は重しをのせてしっかり水切りすることが、和え衣が水っぽくなるのを防ぐコツです。
こんがり焼いた木綿豆腐に、風味豊かなニラソースをかけていただく一品です。あっさりとした豆腐がごちそうに変身！ ほど良い酸味とニラの香りが食欲をかき立てます。食べ応えもあって、おかずにもおつまみにも重宝します。
塩昆布の旨味と麺つゆのだしが合わさり、木綿豆腐がご飯に合うおかずにランクアップ！ 木綿豆腐は表面に小麦粉をまぶし、こんがり焼き色をつけます。少ない材料でパパッと作れるので、あと1品ほしいときやお酒のおともに大活躍です。
木綿豆腐とオクラでヘルシーにいただける、あっさり副菜です。だしの旨味とかつお節の風味がよく合い、暑い日でもつるんと食べられます。タンパク質と食物繊維を手軽に補給できるので、夏バテ気味のときにもイチオシです。
木綿豆腐を卵でふんわりまとめた、ほっとする味わいのおかずです。豆腐は手でちぎりながら加えることで味がよくなじみます。冷蔵庫に残っている野菜を入れてボリュームアップしたり、ご飯の上にのせて丼にアレンジしたりするのも◎。
■驚きの食感！ 木綿豆腐は冷凍保存もできる
木綿豆腐は冷凍保存できることをご存じですか？ 水切りをして保存袋に入れれば、1か月ほど保存可能です。
解凍すると水分が抜け、お肉のような弾力のある食感に変化します。味もしみ込みやすくなるので、煮物や炒め物などにぴったりです。
使うときは冷蔵庫で自然解凍するか、電子レンジで解凍してから水気をしっかり絞るのがポイント。いつもとはひと味違う食感を楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね。
(川原あやか)
物価高が続く中でも価格が安定している豆腐は、家計にやさしい節約の心強い味方。特に「木綿豆腐」は、しっかりとした食感で崩れにくいため、炒め物や焼き物、和え物など、パパッと仕上げたい日の食卓に大活躍してくれます。
豆腐はタンパク質が豊富で、栄養バランスを整えたい日の献立にもぴったりです。ぜひ参考にしてください。
■コスパ最強「豆腐とモヤシのチャンプルー」の作り方
節約食材「木綿豆腐」と「モヤシ」で立派なおかずが出来上がり！ ランチョンミートやウインナーなどで旨味を加え、仕上げにかつお節をたっぷり散らすことで満足感のある一品に。ヘルシーで食べ応えがあり、ダイエット中にもおすすめです。
豆腐とモヤシのチャンプル
【材料】（2人分）
溶き卵 1個分
ポークランチョンミート 100g
木綿豆腐 1/2丁
モヤシ 1/2袋
塩コショウ 少々
薄口しょうゆ 小さじ 1
かつお節 5g
ゴマ油 適量
【下準備】
1、ポークランチョンミートは幅1cmの短冊切りにする。木綿豆腐はキッチンペーパーに包み、重しをのせて10分程水きりする。
2、モヤシは、たっぷりの水につけてシャキッとさせ、ザルに上げる。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、ポークランチョンミートと木綿豆腐をひとくち大に手で割りながら入れ、焼き色が付くまで焼く。
2、モヤシを加えサッと炒め合わせる。塩コショウし、薄口しょうゆを鍋肌から加える。
3、溶き卵をまわし入れて、卵が半熟になったら器に盛り、かつお節をかける。
【材料】（2人分）
溶き卵 1個分
ポークランチョンミート 100g
木綿豆腐 1/2丁
モヤシ 1/2袋
塩コショウ 少々
薄口しょうゆ 小さじ 1
かつお節 5g
ゴマ油 適量
【下準備】
1、ポークランチョンミートは幅1cmの短冊切りにする。木綿豆腐はキッチンペーパーに包み、重しをのせて10分程水きりする。
2、モヤシは、たっぷりの水につけてシャキッとさせ、ザルに上げる。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、ポークランチョンミートと木綿豆腐をひとくち大に手で割りながら入れ、焼き色が付くまで焼く。
2、モヤシを加えサッと炒め合わせる。塩コショウし、薄口しょうゆを鍋肌から加える。
3、溶き卵をまわし入れて、卵が半熟になったら器に盛り、かつお節をかける。
■節約にも！ 木綿豆腐の＜簡単副菜＞レシピ7選
ヘルシーで絶品「豆腐の満足サラダ」
野菜だけでは物足りないときも、木綿豆腐を加えれば食べ応え満点です。ショウガの香る和風ドレッシングが全体をさっぱりとまとめてくれます。とろ〜り温泉卵をからめれば、最後まで飽きずに食べられますよ。軽めのランチにも良さそうですね。
レンジでお手軽「木綿豆腐の白和え」
木綿豆腐の水切りも野菜の加熱もレンジにお任せ。あとは和えるだけで、和食の定番「白和え」が手軽に作れます。ゴマの香ばしい風味とやさしい甘さが素材のおいしさを引き立てます。彩り豊かで栄養バランスも抜群です。
真夏の箸休めに「ゴーヤとツナの白和え」
ゴーヤのほろ苦さとツナの旨味が相性抜群！ 木綿豆腐とゴマのまろやかさが苦みをやさしく包み込み、上品な味わいに仕上がります。木綿豆腐は重しをのせてしっかり水切りすることが、和え衣が水っぽくなるのを防ぐコツです。
ご飯がススム「豆腐ステーキのニラソース」
こんがり焼いた木綿豆腐に、風味豊かなニラソースをかけていただく一品です。あっさりとした豆腐がごちそうに変身！ ほど良い酸味とニラの香りが食欲をかき立てます。食べ応えもあって、おかずにもおつまみにも重宝します。
一度食べたらハマる「豆腐の塩昆布炒め」
塩昆布の旨味と麺つゆのだしが合わさり、木綿豆腐がご飯に合うおかずにランクアップ！ 木綿豆腐は表面に小麦粉をまぶし、こんがり焼き色をつけます。少ない材料でパパッと作れるので、あと1品ほしいときやお酒のおともに大活躍です。
暑い日に食べたい「豆腐とオクラのだししょうゆ和え」
木綿豆腐とオクラでヘルシーにいただける、あっさり副菜です。だしの旨味とかつお節の風味がよく合い、暑い日でもつるんと食べられます。タンパク質と食物繊維を手軽に補給できるので、夏バテ気味のときにもイチオシです。
ちぎって簡単「豆腐の卵とじ」
木綿豆腐を卵でふんわりまとめた、ほっとする味わいのおかずです。豆腐は手でちぎりながら加えることで味がよくなじみます。冷蔵庫に残っている野菜を入れてボリュームアップしたり、ご飯の上にのせて丼にアレンジしたりするのも◎。
■驚きの食感！ 木綿豆腐は冷凍保存もできる
木綿豆腐は冷凍保存できることをご存じですか？ 水切りをして保存袋に入れれば、1か月ほど保存可能です。
解凍すると水分が抜け、お肉のような弾力のある食感に変化します。味もしみ込みやすくなるので、煮物や炒め物などにぴったりです。
使うときは冷蔵庫で自然解凍するか、電子レンジで解凍してから水気をしっかり絞るのがポイント。いつもとはひと味違う食感を楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね。
(川原あやか)