内科医がガチ検証！「からあげクン」3種の血糖値変化から学ぶ賢い間食の選び方

現役内科医が検証して判明。そうめん単品食いで膵臓を「2回」働かせてしまう意外な落とし穴

【今さら聞けない】糖尿病治療薬「マンジャロ」の正しい打ち方！失敗しないためのコツを内科医が解説